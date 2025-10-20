श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, दुनियाभर में रचा इतिहास, कमाए 650 करोड़, इस एक्ट्रेस ने लपका रोल

बाहुबली

लेकिन सबसे ज्यादा फिल्म में "शिवगामी" के रोल को पसंद किया गया, जिसे साउथ एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं राजामौली की 'बाहुबली' में ये रोल पहले राम्या कृष्णन नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक सुपरस्टार निभाने वाली थीं। आइए जानते हैं कौन?