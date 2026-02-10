Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनसाउथ की 7.7 IMDb रेटिंग वाली थ्रिलर फिल्म, 12 फरवरी को OTT पर होगी रिलीज

साउथ की 7.7 IMDb रेटिंग वाली थ्रिलर फिल्म, 12 फरवरी को OTT पर होगी रिलीज

साउथ की एक थ्रिलर फिल्म है जो साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.7 रेटिंग मिली है और अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है।

Vartika TolaniFeb 10, 2026 02:16 pm IST
साउथ की थ्रिलर फिल्म

साउथ की एक मेडिकल थ्रिलर फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यूं तो ये फिल्म मलयालम भाषा में आई थी, लेकिन लोगों को इसकी कहानी इतनी पसंद आई कि इसका नाम चर्चा में आ गया। ऐसे में अब मेकर्स इस फिल्म को सभी भाषाओं में ओटीटी पर रिलीज करने जा रहे हैं।

लीड एक्टर

फिल्म में मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार निविन पॉली (Nivin Pauly) लीड रोल में हैं। उनके साथ लिजोमोल जोस (Lijomol Jose) और 'प्रेमलु' फेम संगीत प्रताप (Sangeeth Prathap) भी हैं।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां मैटरनिटी वार्ड से एक नवजात बच्ची गायब हो जाती है। यह पूरी फिल्म 24 घंटे के भीतर घटने वाली घटनाओं पर आधारित है।

निविन पॉली का किरदार

निविन पॉली ने इसमें सनल मैथ्यू नाम के एक साधारण अस्पताल अटेंडेंट (Hospital Attendant) की भूमिका निभाई है। सनल पर ही बच्ची की चोरी करने का आरोप लगता है और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करता है।

लेखक और निर्देशक

इस थ्रिलर का निर्देशन अरुण वर्मा ने किया है। खास बात यह है कि इसका स्क्रीनप्ले (Screenplay) मशहूर लेखक जोड़ी बॉबी और संजय ने लिखा है। ये वही जोड़ी है जिसने 'ट्रैफिक' और 'मुंबई पुलिस' जैसी बेहतरीन फिल्मों का स्क्रीनप्ले लिखा था।

फिल्म में छिपा है मैसेज

फिल्म केवल एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह मध्यम वर्ग के संघर्ष को भी दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब कर्मचारी को बिना किसी ठोस सबूत के आसानी से दोषी मान लिया जाता है।

ओटीटी पर कब आएगी?

सिनेमाघरों के बाद, 'बेबी गर्ल' का डिजिटल प्रीमियर 12 फरवरी 2026 को Sony LIV पर होगा। आप इसे हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देख सकते हैं।

