साउथ थ्रिलर कॉमेडी जिसकी IMDb 8.3, सच्ची घटना पर बेस्ड; 52 मिलियन+ व्यूज, शॉकिंग क्लाइमैक्स

दिमाग घुमा देगी ये फिल्म

अगर आपको साउथ की फिल्में पसंद हैं और दिमाग घुमाने वाले थ्रिलर आपको किक देते हैं तो एक धांसू सजेशन है। इंट्रेस्टिंग बात है कि यह फिल्म सस्पेंस के साथ आपको हंसाती है यानी थ्रिलर-कॉमेडी है। एक ऐसी फिल्म जिसके यूट्यूब पर 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। यह एक ऐसे जासूस की कहानी है जो केस सॉल्व करने के चक्कर में खुद पुलिस के लपेटे में आ जाता है। इतना ही नहीं इसके बाद उसकी लाइफ में जो होता है उससे कई शॉकिंग षड्यंत्र और जुर्म सामने आते हैं। यह फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए मसाले से भरपूर है।