साउथ थ्रिलर कॉमेडी जिसकी IMDb 8.3, सच्ची घटना पर बेस्ड; 52 मिलियन+ व्यूज, शॉकिंग क्लाइमैक्स

थ्रिल और सस्पेंस वाली फिल्में पसंद हैं जिनमें ह्यूमर भी हो और दिमाग घुमाने वाली कहानी? यहां एक ऐसी साउथ थ्रिलर कॉमेडी का सजेशन है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और आईएमडीबी रेटिंग 8+ है।

Kajal SharmaFeb 25, 2026 03:09 pm IST
1/9

दिमाग घुमा देगी ये फिल्म

अगर आपको साउथ की फिल्में पसंद हैं और दिमाग घुमाने वाले थ्रिलर आपको किक देते हैं तो एक धांसू सजेशन है। इंट्रेस्टिंग बात है कि यह फिल्म सस्पेंस के साथ आपको हंसाती है यानी थ्रिलर-कॉमेडी है। एक ऐसी फिल्म जिसके यूट्यूब पर 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। यह एक ऐसे जासूस की कहानी है जो केस सॉल्व करने के चक्कर में खुद पुलिस के लपेटे में आ जाता है। इतना ही नहीं इसके बाद उसकी लाइफ में जो होता है उससे कई शॉकिंग षड्यंत्र और जुर्म सामने आते हैं। यह फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए मसाले से भरपूर है।

2/9

साधारण जासूस की माइंड ब्लोइंग कहानी

फिल्म का नाम है एजेंट साइ श्रीनिवासा अत्रेय। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सेंट्रल कैरेक्टर है- आत्रेय। वह कोई जेम्स बॉन्ड टाइप सुपरहीरो नहीं है बल्कि नेल्लोर का एक छोटा सा जूसस है। आत्रेय खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। उसका ह्यूमर और काम करने का तरीका सीधे आपको फिल्म से कनेक्ट कर देगा।

3/9

देसी टच के साथ सस्पेंस

फिल्म की खासियत ये है कि बोरिंग जासूसी वाली कहानी नहीं बल्कि इसमें कॉमेडी भी है जिससे आपको पूरे समय इंगेज रखेगी। मूवी में डायरेक्टर स्वरूप आरजे ने कॉमेडी और सीरियस इन्वेस्टिगेशन का बेहतरीन तालमेल बिठाया है। यह फिल्म हॉलीवुड के 'शरलॉक होम्स' को एक मजेदार भारतीय रंग में पेश करती है।

4/9

क्या है मूवी की कहानी

कहानी एक छोटे से केस से शुरू होती है। इसमें आत्रेय रेलवे ट्रैक पर मिलने वाली लावारिस लाशों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। वह जैसे-जैसे इस मामले की तह में जाता है उसे धर्म-कर्म के नाम पर हो रहे एक खतरनाक अपराध का पता चलता है जो हर किसी को चौंका देता है।

5/9

दमदार एक्टिंग जीतेगी दिल

हिंदी दर्शक नवीन पोलिशेट्टी के चेहरे से बखूवी वाकिफ हैं। उनको आपने छिछोरे फिल्म में एसिड के रोल में देखा है। इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज दिखाई है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और सीरियस सीक्वेंस में उनकी इंटेंसिटी लाजवाब है।

6/9

हिंदी दर्शक क्यों देखें?

दक्षिण भारतीय फिल्मों का मतलब सिर्फ मार-धाड़ नहीं होता। यह फिल्म उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दिमाग चकरा देने वाली मिस्ट्री पसंद करते हैं। इसकी कहानी की जड़ें भारतीय समाज और मान्यताओं से जुड़ी हैं, जिससे हिंदी दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे।

7/9

टाइट राइटिंग और स्क्रीनप्ले

फिल्म का स्क्रीनप्ले इतना टाइट है कि आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। हर छोटा सुराग कहानी के अंत में एक बड़े रहस्य से जुड़ता है। इसमें फालतू के गानों या रोमांस के लिए जगह नहीं दी गई है, जो इसे एक प्योर थ्रिलर बनाता है। आप फिल्म में लास्ट तक इंगेज रहेंगे।

8/9

फिल्म की खासियत

फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इसका सबूत फिल्म के आखिर में अखबार की कटिंग के रूप में दिखाया गया है। कॉमेडी और थ्रिलर का यह कॉम्बो दर्शकों को खूब पसंद आया और मात्र 1 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनस किया था।

9/9

कहां देख सकते हैं ये फिल्म

अगर आप बोरियत से दूर कुछ ओरिजिनल और थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेय आपकी लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए। यह फिल्म यूट्यूब, अमेजन प्राइम और एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।

