OTT पर इस हफ्ते साउथ की ये 5 फिल्में-सीरीज उड़ायेंगी गरदा, दिमाग हिला देगी 8.1 रेटिंग की ये सस्पेंस- थ्रिलर मूवी

वलाथु वशाथे कल्लन

रिलीज की तारीख: 27 मार्च, 2026 ओटीटी:ManoramaMAX बीजू मेनन और जोजू जॉर्ज अभिनीत वलाथु वशाथे कल्लन, जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित यह फिल्म सैमुअल की कहानी है। सैमुअल एक पिता है जो अपनी जिंदगी की एक बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है, और इसी दौरान वह एक बेहद पेचीदा और बड़े दांव वाले मामले की जांच में उलझ जाता है। जैसे-जैसे एक युवा महिला के लापता होने के मामले में एक पुलिस अधिकारी की मिलीभगत का शक गहराता जाता है, सैमुअल धोखे, बदले और नैतिक दुविधाओं के एक खतरनाक जाल में फंसता चला जाता है। यह फिल्म भावनात्मक गहराई और जबरदस्त सस्पेंस का एक बेहतरीन मेल है।