South OTT Releases This Week: इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का आएगा तूफान, कॉमेडी से थ्रिल तक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट

इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का आएगा तूफान

South OTT Releases This Week 20 to 26 April:ओटीटी लवर्स के लिए ये वीकेंड बेहद खास होने वाला है। इस वीकेंड हिंदी के अलावा ओटीटी पर साउथ की कई नई फिल्में आने वाली हैं। अगर आप भी साउथ की फिल्मों को देखने के शौकीन हैं, तो खुश हो जाइए। क्योंकि इस वीकेंड कॉमेडी से लेकर रोमांस, थ्रिल के अलावा पॉलिटिक्स पर आधारित फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। तो चलिए, फटाफट पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं