मर्डर और रेप की ऐसी कहानी जिसमें हर झूठ आपको लगेगा सच; IMDb 8.1, देख डालें ये साउथ थ्रिलर

साउथ की जबरदस्त सस्पेंस फिल्म

साउथ की एक ऐसी फिल्म जिसका हर एक किरदार सच छिपा रहा है। एवरु एक ऐसी ही दिमाग घुमाने वाली थ्रिलर है जिसमें आपको हर झूठ कन्विंसिंग लगेगा। फिल्म का हर सीन एक पहेली है और हर किरदार एक नकाब है। आपको लगेगा कि आप कातिल को पहचान चुके हैं वहीं इस मूवी की एडिटिंग और स्क्रीनप्ले आपके दिमाग के साथ लुका-छिपी खेलने लगेगी। अगर आप अपने दिमाग को टिकल करने वाली कोई बढ़िया फिल्म तलाश रहे हैं तो यह देख सकते हैं।