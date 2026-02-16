साउथ की इस फिल्म ने हिंदी दर्शकों के बीच मचाई तबाही; यूट्यूब पर मोस्ट वॉच्ड मूवी, बिलियन व्यूज

इस फिल्म ने यूट्यूब पर मचाई तबाही

साउथ इंडियन सिनेमा का जादू बीते कुछ साल से हिंदी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ओटीटी और थिएटर्स पर तो साउथ फिल्मों ने धूम मचा रखी है लेकिन यूट्यूब पर इनका एक अलग ही यूनिवर्स है। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि यूट्यूब के मैदान में बड़े-बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी है। इस मूवी के व्यूज 1 बिलियन के करीब पहुंच चुके हैं।। इतना ही नहीं, इसके अलग-अलग सीन्स भी लोग यूट्यूब पर देखते रहते हैं। मूवी तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी। इसका हिंदी वर्जन यूट्यूब पर खूब देखा गया है। फिल्म का जॉनर एक्शन, ड्रामा और रोमांस है।