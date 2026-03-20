मिलिट्री सर्विस ब्रेक के बाद BTS की धमाकेदार वापसी, जानें कब और कहां देख सकेंगे लाइव कॉन्सर्ट

नेटफ्लिक्स पर होगा स्ट्रीम

BTS के इस भव्य कॉन्सर्ट को नेटफ्लिक्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। ये लाइव स्ट्रीमिंग 190 देशों में होगी। आप इसे घर पर बैठकर एंजॉय कर सकेंगे। ये कॉन्सर्ट कोरियन स्टैंडर्ड के मुताबिक रात 8 बजे से होगा। वहीं, भारत में आप इसे शाम साढ़े चार बजे से देख सकेंगे।