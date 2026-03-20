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मिलिट्री सर्विस ब्रेक के बाद BTS की धमाकेदार वापसी, जानें कब और कहां देख सकेंगे लाइव कॉन्सर्ट

साउथ कोरिया का बैंड BTS चार साल के ब्रेक के बाद एक धमाकेदार वापसी को तैयार है। सियोल के Gwanghwamun Square में उनका एक भव्य कॉन्सर्ट आयोजित किया गया है। इस कॉन्सर्ट को आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हो। 

Harshita PandeyMar 20, 2026 09:44 pm IST
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BTS का कमबैक

भारत में के-पॉप के फैंस के लिए बड़ी खबर आई है। उनका फेवरेट के-पॉप बैंड बीटीएस (BTS) लगभग चार साल के ब्रेक के बाद कमबैक को तैयार है। उनका ये कमबैक बहुत ही शानदार होने वाला है।

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कब और क्यों लिया था ब्रेक

BTS एक साउथ कोरियन पॉप बैंड है जो साल 2010 में बना था। भारत में इस बैंड की काफी लोकप्रियता है। साल 2022 में बीटीएस ने मिलिट्री सर्विस के लिए ब्रेक का ऐलान किया था।

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सियोल में भव्य कॉन्सर्ट

अब BTS की वापसी के लिए सियोल के ऐतिहासिक Gwanghwamun Square में BTS का ‘THE COMEBACK LIVE ARIRANG’ कॉन्सर्ट होने जा रहा है। इस भव्य कॉन्सर्ट को आप घर बैठे आसानी से देख सकेंगे।

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कब है कॉन्सर्ट

यह कॉन्सर्ट 21 मार्च 2026 को आयोजित होगा। कॉन्सर्ट से एक दिन पहले BTS ने अपना पांचवां स्टूडियो एल्बम ‘ARIRANG’ भी रिलीज कर दिया है।

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नेटफ्लिक्स पर होगा स्ट्रीम

BTS के इस भव्य कॉन्सर्ट को नेटफ्लिक्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। ये लाइव स्ट्रीमिंग 190 देशों में होगी। आप इसे घर पर बैठकर एंजॉय कर सकेंगे। ये कॉन्सर्ट कोरियन स्टैंडर्ड के मुताबिक रात 8 बजे से होगा। वहीं, भारत में आप इसे शाम साढ़े चार बजे से देख सकेंगे।

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BTS ग्रुप में हैं सात सदस्य

बीटीएस बैंड में सात सदस्य हैं जिनके नाम हैं- RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V और Jungkook। ये सभी सदस्य साथ में परफॉर्म करेंगे।

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रिलीज होगी डॉक्यूमेंट्री

इस कॉन्सर्ट के बाद नेटफ्लिक्स पर बीटीएस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाएगी। डॉक्यूमेंट्री का नाम BTS: THE RETURN है। ये नेटफ्लिक्स पर 27 मार्च को आएगी। इसमें बीटीएस की जर्नी से लेकर उनके कमबैक की कहानी होगी।

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वर्ल्ड टूर

कॉन्सर्ट के बाद बीटीएस बैंड अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत करेंगे। ये वर्ल्ड टूर 2026 से 2027 तक चलेगा। वर्ल्ड टूर की डेट्स का ऐलान भी कर दिया गया है।

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9 अप्रैल से इस वर्ल्ड टूर की शुरुआत

9 अप्रैल 2026 से इस वर्ल्ड टूर की शुरुआत होगी और अभी तक की रिलीज डेट के मुताबिक, मार्च 2027 का एक वर्ल्ड टूर होगा।

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5 कॉन्टिनेंट्स में होंगे शोज

बीटीएस वर्ल्ड टूर की आधिकारिक वेबसाइट https://btsworldtourofficial.com/ पर जाकर फैंस टिकट भी बुक कर सकते हैं। वर्ल्ड टूर 5 कॉन्टिनेंट्स में होगा जिसके दौरान 82 कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे।

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