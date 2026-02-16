मजेदार है साउथ की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट, 7.8 है इसकी रेटिंग

जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग

बॉलीवुड में जहां एडल्ट कॉमेडी का कल्चर चल पड़ा है। वहीं इस फिल्म में फैमिली कॉमेडी दिखाई गई है। कोई भी ऐसा सीन या ऐसा डायलॉग नहीं होता है जो हम फैमिली के साथ बैठकर न देख सकें। इसमें हंसाने के लिए जबरदस्ती की कोशिश नहीं की गई है। इसके डायलॉग्स और सिचुएशन्स ही ऐसी होती हैं कि हंसी खुद आने लगती है।