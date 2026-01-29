साउथ की ये फिल्म है इंडिया की मस्ट वॉच क्राइम थ्रिलर, IMDb 8.3 रेटिंग; हिंदी में यहां देखें फ्री

थ्रिलर के शौकीन जरूर देखें ये मूवी

थ्रिलर और दिमाग घुमाने वाली फिल्में पसंद हैं तो आपको साउथ की यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। यह एक सीरियल किलर की कहानी है। साल 2018 में तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। हिंदी के दर्शक इसका डब वर्जन देख सकते हैं। कहानी ऐसी है कि आपको पूरे टाइम इंगेज रखेगी। फिल्म रिलीज के बाद भी इसको काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.3 है जिसमें 60 हजार दर्शकों के वोट्स शामिल हैं। सस्पेंस खत्म करते हुए आगे की स्लाइड्स में जानते हैं इस फिल्म के बारे में...