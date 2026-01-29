साउथ की ये फिल्म है इंडिया की मस्ट वॉच क्राइम थ्रिलर, IMDb 8.3 रेटिंग; हिंदी में यहां देखें फ्री

थ्रिलर और दिमाग घुमाने वाली फिल्में पसंद हैं तो आपको साउथ की यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। यह एक सीरियल किलर की कहानी है। साल 2018 में तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। हिंदी के दर्शक इसका डब वर्जन देख सकते हैं। कहानी ऐसी है कि आपको पूरे टाइम इंगेज रखेगी। फिल्म रिलीज के बाद भी इसको काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.3 है जिसमें 60 हजार दर्शकों के वोट्स शामिल हैं। सस्पेंस खत्म करते हुए आगे की स्लाइड्स में जानते हैं इस फिल्म के बारे में...
फिल्म का नाम है रात्ससन (Ratchasan)। जॉनर है ड्रामा-थ्रिलर और यह फिल्म 2 घंटे 32 मिनट की है। फिल्म के एक्टर हैं विष्णु विशाल, आमला पॉल, काली वेंकट। कहानी एक सीरियल किलर की है जो कि स्कूल जाने वाली लड़कियों का मर्डर करता है।
रात्ससन की शुरुआत में एक मर्डर का खतरनाक सीन दिखता है। अगले ही पल पता चलता है कि यह फिल्म में ही एक मूवी शूट का सीन था। तो कहानी है अरुण कुमार की जो कि फिल्ममेकर बनना चाहता है। अरुण का रोल विष्णु विशाल ने प्ले किया है।
अरुण एक सीरियल किलर पर फिल्म बनाना चाहता है, इसके लिए काफी रिसर्च करता है। फिल्ममेकिंग के रास्ते में काफी दिक्कतें आती हैं। साथ ही अरुण का परिवार चाहता है कि वह पुलिस बने।
अरुण के दिवंगत पिता पुलिस थे और उसके चाचा भी पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं। इसलिए उसको इस फील्ड में जाने में दिक्कत नहीं आती। अरुण पुलिस बनता है और फिर असली प्लॉट ट्विस्ट शुरू हो जाता है।
एक लड़की का खून हो जाता है और अरुण इसको सामान्य नजरों से देखता है। इसके बाद स्कूल की लड़कियों के एक पैटर्न में मर्डर होने लगते हैं। तब अरुण ने सीरियल किलर फिल्म के लिए जो रिसर्च कर रखी है, उस आधार पर सोचता है कि ये काम सीरियल किलर का हो सकता है।
अरुण को केस सॉल्व करने में इंटरनल पॉलिटिक्स भी झेलनी पड़ती है। इन मर्डर्स में उसका एक पर्सनल लॉस भी हो जाता है। अरुण और सीरियल किलर के बीच चूहे-बिल्ली का खेल चलता है। फिल्म लास्ट तक काफी इंगेजिंग हैं।
आगे क्या होगा, इसका स्पॉयलर हम नहीं देंगे, जानने के लिए आप फिल्म देख सकते हैं। विष्णु विशाल की यह क्राइम थ्रिलर आपको जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी।