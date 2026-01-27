साउथ की क्राइम थ्रिलर फिल्म, सच्ची घटना पर है आधारित, 8.4 है इसकी IMDb रेटिंग

साउथ की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है और इसकी तारीफ 'विशाल भारद्वाज' व 'अनुराग कश्यप' जैसे दिग्गज निर्देशकों ने की है।
इस फिल्म का नाम 'Visaaranai' (विस्तारणा) है। फिल्म एक ऑटो-रिक्शा चालक एम. चंद्रकुमार (ऑटो चंद्रन) के उपन्यास 'लॉक अप' पर आधारित है। इसमें 1983 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में उनके और उनके दोस्तों के साथ हुई पुलिस प्रताड़ना की असली कहानी दिखाई गई है।
फिल्म में पुलिस की बर्बरता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक साठगांठ को बिना किसी फिल्टर के दिखाया गया है। बताया गया है कि कैसे निर्दोष लोग व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसकर 'बलि का बकरा' बन जाते हैं।
इस फिल्म ने तीन जाने-माने नेशनल अवॉर्ड जीते हैं। इस फिल्म को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला है। इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल इटालिया अवॉर्ड 2015 भी जीता है।
अभिनेता धनुष इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। हालांकि, उन्होंने फिल्म की कहानी पूरी सुने बिना ही इसे अपने बैनर 'वंडरबार प्रोडक्शंस' के तहत प्रोड्यूस करने का फैसला किया था।
धनुष के मना करने के बाद इस फिल्म में दिनेश, समुथिरकानी और किशोर ने लीड रोल प्ले किया है। उन्होंने अपने किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाया है कि उनके दर्द और बेबसी को आप अपने भीतर महसूस करेंगे।
यह फिल्म 'मसाला' सिनेमा से कोसों दूर है। यह आपको मनोरंजन नहीं देगी, बल्कि आपको झकझोर कर रख देगी और समाज के काले सच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी।