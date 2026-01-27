साउथ की क्राइम थ्रिलर फिल्म, सच्ची घटना पर है आधारित, 8.4 है इसकी IMDb रेटिंग

धनुष का योगदान

अभिनेता धनुष इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। हालांकि, उन्होंने फिल्म की कहानी पूरी सुने बिना ही इसे अपने बैनर 'वंडरबार प्रोडक्शंस' के तहत प्रोड्यूस करने का फैसला किया था।