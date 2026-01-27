Hindustan Hindi News
फोटो
साउथ की क्राइम थ्रिलर फिल्म, सच्ची घटना पर है आधारित, 8.4 है इसकी IMDb रेटिंग

Good South Crime Thriller Movie: क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं ताे आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये साउथ फिल्म है। नेटफ्लिक्स पर है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।

Vartika TolaniJan 27, 2026 04:44 pm IST
साउथ फिल्म

साउथ की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है और इसकी तारीफ 'विशाल भारद्वाज' व 'अनुराग कश्यप' जैसे दिग्गज निर्देशकों ने की है।

फिल्म का नाम

इस फिल्म का नाम 'Visaaranai' (विस्तारणा) है। फिल्म एक ऑटो-रिक्शा चालक एम. चंद्रकुमार (ऑटो चंद्रन) के उपन्यास 'लॉक अप' पर आधारित है। इसमें 1983 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में उनके और उनके दोस्तों के साथ हुई पुलिस प्रताड़ना की असली कहानी दिखाई गई है।

सिस्टम का क्रूर चेहरा

फिल्म में पुलिस की बर्बरता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक साठगांठ को बिना किसी फिल्टर के दिखाया गया है। बताया गया है कि कैसे निर्दोष लोग व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसकर 'बलि का बकरा' बन जाते हैं।

नेशनल अवॉर्ड

इस फिल्म ने तीन जाने-माने नेशनल अवॉर्ड जीते हैं। इस फिल्म को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला है। इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल इटालिया अवॉर्ड 2015 भी जीता है।

धनुष का योगदान

अभिनेता धनुष इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में व्यस्त होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। हालांकि, उन्होंने फिल्म की कहानी पूरी सुने बिना ही इसे अपने बैनर 'वंडरबार प्रोडक्शंस' के तहत प्रोड्यूस करने का फैसला किया था।

शानदार अभिनय

धनुष के मना करने के बाद इस फिल्म में दिनेश, समुथिरकानी और किशोर ने लीड रोल प्ले किया है। उन्होंने अपने किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाया है कि उनके दर्द और बेबसी को आप अपने भीतर महसूस करेंगे।

फिल्म की एंडिंग

यह फिल्म 'मसाला' सिनेमा से कोसों दूर है। यह आपको मनोरंजन नहीं देगी, बल्कि आपको झकझोर कर रख देगी और समाज के काले सच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी।

