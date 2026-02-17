कॉमेडी फिल्म, फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं आप, 7.4 है इसकी IMDb रेटिंग

फिल्म का नाम और कहानी

इस फिल्म का नाम 'जाति रतनालू' (Jathi Ratnalu) है। फिल्म की कहानी तीन पक्के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है— श्रीकांत, शेखर और रवि। ये तीनों खुद को बहुत बड़ा 'तीरंदाज' समझते हैं, लेकिन असल में होते बेवकूफ हैं। इनके बीच की केमिस्ट्री और फालतू की बातें सुनकर ही आपकी हंसी छूट जाती है।