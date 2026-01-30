साउथ की 6 बेस्ट थ्रिलर मूवीज, अच्छी है IMDb रेटिंग, इस वीकेंड अपनी वॉच लिस्ट में करें शामिल

एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेय (Agent Sai Srinivasa Athreya)

कब रिलीज हुई थी? - 2019 IMDb रेटिंग: 8.2/10 कहां देखें?: अमेजन प्राइम वीडियो कहानी: एजेंट साई श्रीनिवास आत्रेय (Agent Sai Srinivasa Athreya) बहुत ही स्मार्ट और मजेदार इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। फिल्म एक छोटे शहर के जासूस के बारे में है, जो छोटे-मोटे केस सुलझाते हुए अचानक एक बहुत बड़ी और गंभीर साजिश के जाल में फंस जाता है। इसमें कॉमेडी और सस्पेंस का बेहतरीन तालमेल है।