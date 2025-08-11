अल्लू अर्जुन से राम चरण तक कितने बदल गए साउथ के ये एक्टर्स, 5वें को नहीं पहचान पाएंगे

कितने बदल गए साउथ के ये एक्टर्स

साउथ एक्टर्स अब हिंदी दर्शकों के दिलों में जगह बना चुके हैं। फिल्मों में उनकी गजब पर्सनैलिटी और असली जिंदगी में रॉयल लाइफस्टाइल सबको आकर्षित करती है। अगर आप इन एक्टर्स की पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कोई इतना कैसे बदल सकता है। जूनियर एनटीआर का पुराना लुक कई बार वायरल हो चुका है। यहां उनको मिलाकर ऐसे ही 8 लोगों की पुरानी तस्वीरें हैं।