साउथ की 7 बेस्ट गैंगस्टर ड्रामा फिल्में, IMDb पर मिली है 8 से ऊपर की रेटिंग, पुष्पा-KGF को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ

विक्रम वेधा

साल 2017 में आर माधवन और विजय सेतुपति की फिल्म विक्रम वेधा आई थी। इस फिल्म की कहानी एक पुलिस वाले और गुंडे की तलाश पर टिकी है। लेकिन इस फिल्म में जबरदस्त गैंगस्टर ड्रामा, मजेदार ट्विस्ट दिखाया गया है। फिल्म को IMDb पर 8।2 की रेटिंग मिली हुई है। विक्रम वेधा पर हिंदी में भी फिल्म बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान ने लीड रोल किया।