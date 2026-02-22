फैमिली मूवीज के किंग हैं सूरज बड़जात्या, जान लीजिए उनकी टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट

सूरज बड़जात्या की टॉप 7 फिल्में

दिग्गज फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या आज 22 फरवरी को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। सूरज और राजश्री प्रोडक्शन्स ने बॉलीवुड को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज भले ही लोग मारधाड़ और खून-खराबे वाली फिल्मों को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन एक दौर था जब लोग फैमिली मूवीज देखना पसंद करते थे। सूरज बड़जात्या उस दौर के बेताज बादशाह रहे हैं। तो चलिए आज जानते हैं उनकी टॉप 7 फिल्मों के बारे में जिनकी IMDb पर रेटिंग सबसे हाई है।