सोनी लिव के 5 एपिसोड वाले इस सीरीज ने मचाया तहलका, तोड़ा 'रामायण' का रिकॉर्ड, IMDb पर 9.2 रेटिंग हासिल कर रचा इतिहास

ये है ‘स्कैम 1992’

हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, वो है 'स्कैम 1992'। ये सीरीज एक समय पर स्टॉक मार्केट के बिग बी के नाम से मशहूर हर्षद मेहता पर बनी है। हर्षद ने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। साल 1992 में जब हर्षद के इस स्कैम का खुलासा हुआ तो इसने हर कोई हैरान कर दिया था। ये उस दौर का सबसे बड़ा स्कैम था।