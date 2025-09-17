सोनी लिव पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, लिस्ट में 4500 एपिसोड्स वाला ये शो

सोनी लिव पर आज यानी 17 सितंबर को कर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरिज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक रियलिटी शो भी है। अगर आपने अभी तक ये शोज नहीं देखेंगे हैं तो देख सकते हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर 8 एपिसोड वाली पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज द हंट: द राजीव गांधी एसेसिनेशन केस है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति है। इस वक्त शो का 17वां सीजन आ रहा ही। इस शो की रेटिंग 8.1 है।
एशिया कप में आज का मैच पाकिस्तान और यूएई के बीच है। इसका प्रीव्यू लिस्ट में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है।
लिस्ट में चौथे नंबर पर राजनीतिक ड्रामा महारानी है। इसके अबतक चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज की रेटिंग 7.9 है।
लिस्ट में 5वें नंबर पर स्कैम 1992 है। यह सीरीज सच्ची कहानी पर आधारित है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में छठे नंबर पर शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।
लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा सीरीज मायासभा: राइज ऑफ द टाइटन्स है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।
लिस्ट में 8वें नंबर पर गुल्लक है। इस सीरीज के चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।
लिस्ट में 9वें नंबर पर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।
लिस्ट में 10वें नंबर पर हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।