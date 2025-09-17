Sony Liv top 10 trending shows taarak mehta ka ooltah chashmah amitabh bachchan kaun banega crorepati full list here सोनी लिव पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, लिस्ट में 4500 एपिसोड्स वाला ये शो
सोनी लिव पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, लिस्ट में 4500 एपिसोड्स वाला ये शो

सोनी लिव पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरीज, लिस्ट में 4500 एपिसोड्स वाला ये शो

सोनी लिव पर ट्रेंड कर रही टॉप 10 शोज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी शामिल है।

Harshita PandeyWed, 17 Sep 2025 04:26 PM
1/11

सोनी लिव टॉप 10

सोनी लिव पर आज यानी 17 सितंबर को कर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 सीरिज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक रियलिटी शो भी है। अगर आपने अभी तक ये शोज नहीं देखेंगे हैं तो देख सकते हैं।

2/11

द हंट: द राजीव गांधी एसेसिनेशन केस

लिस्ट में पहले नंबर पर 8 एपिसोड वाली पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज द हंट: द राजीव गांधी एसेसिनेशन केस है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

3/11

कौन बनेगा करोड़पति

लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति है। इस वक्त शो का 17वां सीजन आ रहा ही। इस शो की रेटिंग 8.1 है।

4/11

एशिया कप पाक वर्सेस यूएई प्रीव्यू

एशिया कप में आज का मैच पाकिस्तान और यूएई के बीच है। इसका प्रीव्यू लिस्ट में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है।

5/11

महारानी

लिस्ट में चौथे नंबर पर राजनीतिक ड्रामा महारानी है। इसके अबतक चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज की रेटिंग 7.9 है।

6/11

स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी

लिस्ट में 5वें नंबर पर स्कैम 1992 है। यह सीरीज सच्ची कहानी पर आधारित है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।

7/11

चलो जीते हैं

लिस्ट में छठे नंबर पर शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

8/11

मायासभा: राइज ऑफ द टाइटन्स

लिस्ट में 7वें नंबर पर तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा सीरीज मायासभा: राइज ऑफ द टाइटन्स है। सीरीज की रेटिंग 9.2 है।

9/11

गुल्लक

लिस्ट में 8वें नंबर पर गुल्लक है। इस सीरीज के चार सीजन आ चुके हैं। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।

10/11

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

लिस्ट में 9वें नंबर पर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

11/11

फ्रीडम एट मिडनाइट

लिस्ट में 10वें नंबर पर हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

