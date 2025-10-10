सोनी लिव पर 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्में, लिस्ट में 4 ऑस्कर जीतने वाली मूवी का नाम

पैरासाइट

लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट है। यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। यह एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को बोंग जून-हो ने डायरेक्ट किया। फिल्म ने चार ऑस्कर अवॉर्ड्स भी जीते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।