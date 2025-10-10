Sony Liv Top 10 Highest IMDb rating Films 4 oscars winning film parasite south indian films rules full list here सोनी लिव पर 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्में, लिस्ट में 4 ऑस्कर जीतने वाली मूवी का नाम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनसोनी लिव पर 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्में, लिस्ट में 4 ऑस्कर जीतने वाली मूवी का नाम

सोनी लिव पर 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्में, लिस्ट में 4 ऑस्कर जीतने वाली मूवी का नाम

सोनी लिव पर 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में 4 ऑस्कर जीतने वाली एक फिल्म का भी नाम शामिल है। यहां चेक करें पूरी लिस्ट। 

Harshita PandeyFri, 10 Oct 2025 08:31 PM
1/11

सोनी लिव की 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म

सोनी लिव पर 10 सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला। साथ ही, इस लिस्ट में चार ऑस्कर जीतने वाली फिल्म का भी नाम शामिल है।

2/11

कदइसी विवसयी

लिस्ट में पहले नंबर पर तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कदइसी विवसयी है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म को एम. मणिकंदन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

3/11

पैरासाइट

लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट है। यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। यह एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को बोंग जून-हो ने डायरेक्ट किया। फिल्म ने चार ऑस्कर अवॉर्ड्स भी जीते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।

4/11

2018 एवरीवन इज अ हीरो

लिस्ट में तीसरे नंबर पर मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो है। यह फिल्म साल 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म को जूड एंथनी जोसेफ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

5/11

इटलू अम्मा

लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगू क्राइम ड्रामा फिल्म इटलू अम्मा है। फिल्म को सी. उमामहेश्वर राव ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

6/11

मनाडु

लिस्ट में 5वें नंबर पर फिल्म मनाडु है। यह फिल्म तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। फिल्म को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है।

7/11

बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन

लिस्ट में छठे नंबर पर प्रभास की फिल्म बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन है। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

8/11

गार्गी

लिस्ट में 7वें नंबर पर तमिल भाषा की थ्रिलर ड्रामा फिल्म गार्गी है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म को गौतम रामचंद्रन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

9/11

बाहुबली: द बिगनिंग

लिस्ट में 8वें नंबर पर बाहुबली: द बिगनिंग है। फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

10/11

पोर थोजिल

लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की थ्रिलर फिल्म पोर थोजिल है। यह फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। फिल्म को विग्नेश राजा ने डायरेक्ट किया है।

11/11

सऊदी वेल्लक्का

लिस्ट में 10वें नंबर पर मलयालम भाषा की ड्रामा फिल्म सऊदी वेल्लक्का है। फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फल्म को नेशनल अवॉर्ड मिला था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

Sony Liv