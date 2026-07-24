नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच सोनू निगम ने कैंसल किया दिल्ली वाला कॉन्सर्ट

अनुभव बस्सी

बता दें कि सोनू के अलावा और भी कई इवेंट्स कैंसल हुए हैं। स्टैंड अप कॉमेडिन अनुभव सिंह बस्सी ने भी अपना शो कैंसल कियाहै। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, जेन जी पहले से ही क्रिएटिविटी और ह्यूमर से शानदार काम कर रहे हैं। करते हैं आराम से, देते हैं नई डेट जल्द ही।