नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच सोनू निगम ने कैंसल किया दिल्ली वाला कॉन्सर्ट

दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का कई सेलेब्स ने सपोर्ट किया है। वहीं कुछ इस बारे में बचते दिखे हैं। अब इन सबके बीच सोनू निगम ने अपना कॉन्सर्ट पोस्टपोन कर दिया है।
दरअसल, सोनू को 25 जुलाई को दिल्ली के यशोभूमि कन्वेन्शन सेंटर में परफॉर्म करना था। यह कॉन्सर्ट मोहम्मद रफी को ट्रिब्यूट था, लेकिन इस फिलहाल जो दिल्ली के हालात हैं उसे देखते हुए कॉन्सर्ट को पोस्टपोन कर दिया है।
शुक्रवार की सुबह को टिकट प्लेटफॉर्म पर कॉन्सर्ट की टिकट दिख नहीं रही थीं। जब सोनू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कन्फर्म किया कि हाल के हालात देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
इससे पहले सोनू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जब एक इवेंट में उनसे इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने इरिटेट होकर कहा था, मैं यहां किस लिए आया हूं? अब हो गया बस।
सोनू निगम को इस वजह से काफी ट्रोल भी किया गया सोशल मीडिया पर। हालांकि सोनू ने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया।
बता दें कि सोनू के अलावा और भी कई इवेंट्स कैंसल हुए हैं। स्टैंड अप कॉमेडिन अनुभव सिंह बस्सी ने भी अपना शो कैंसल कियाहै। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, जेन जी पहले से ही क्रिएटिविटी और ह्यूमर से शानदार काम कर रहे हैं। करते हैं आराम से, देते हैं नई डेट जल्द ही।
वहीं सोहा अली खान ने भी अपने पॉडकास्ट को पोस्टपोन कर दिया है। सोहा ने लिखा था, स्टूडेंट्स सड़कों पर सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल उनकी आवाज को सबको सुनना चाहिए।
बता दें कि कई सेलेब्स ने खुलकर छात्रों का सपोर्ट भी किया है जिसमें सलमान खान, आलिया भट्ट, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, प्रकाश राज समेत कई स्टार्स शामिल हैं।