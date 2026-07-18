'छप्पन इंच का डरा हुआ नंगापन', जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को ले जाने पर क्या बोले सेलेब्स?

विशाल दादलानी

विशाल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देखी है आपने कभी ऐसी कायरता। सोनम जी को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। इस देश का ये लोग जो कर रहे हैं, उससे सच में मेरा दिल टूट गया है। बहुत दिल दुखता है ये सब देखकर। देशवालों कब जागोगे। अगर अब नहीं जागे, तो कब जागोगे. मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए. क्या सोचना चाहिए। मैं सोच रहा हैं कि काश उनकी मदद के लिए मैं वहां होता. भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से।