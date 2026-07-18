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'छप्पन इंच का डरा हुआ नंगापन', जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को ले जाने पर क्या बोले सेलेब्स?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक को आज सुबह जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। सोनम को जिस तरह से ले जाया गया उसपर सेलेब्स ने अपना रिएक्शन दिया है। 

Harshita PandeyJul 18, 2026 08:53 pm IST
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जंतर मंतर से उठाए गए सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक को पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें लेकर आज सुबह एक खबर आई। खबर थी कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालान किया। लेकिन सोनम को जिस तरह से वहां से ले जाया गया, उसपर आम जनता से लेकर सेलेब्स तक सवाल उठा रहे हैं।

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सोनाक्षी सिन्हा

सोनम वांगचुक को जिस तरह ले जाया गया, उसे लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट री-शेयर किया है अपनी इंस्टा स्टोरी। इस पोस्ट में बताया गया कि महात्मा गांधी का सबसे लंबा फास्ट 21 दिनों का था। आज की सुबह सोनम वांगचुक को उनकी प्रोटेस्ट साइट से जबरदस्ती उठा लिया गया।

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दिया मिर्जा

मैं इस देश के छात्रों के साथ खड़ी हूं। मैं शांतिपूर्ण तरीके से किए गए आंदोलन का समर्थन करती हूं। मैं जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स की डिमांड्स का समर्थन करती हूं। मैं सोनम वांगचुक, नेहा, अमीन और मनीष के साथ खड़ी हूं।

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प्रकाश राज

उन्होंने सोनम वांगचुक को जिस तरह लेकर जाया जा रहा है उसका एक वीडियो शेयर किया है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए प्रकाश राज ने लिखा- पर्दे के पीछे क्या है। छप्पन इंच का डरा हुआ नंगापन।

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विशाल दादलानी

विशाल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देखी है आपने कभी ऐसी कायरता। सोनम जी को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। इस देश का ये लोग जो कर रहे हैं, उससे सच में मेरा दिल टूट गया है। बहुत दिल दुखता है ये सब देखकर। देशवालों कब जागोगे। अगर अब नहीं जागे, तो कब जागोगे. मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए. क्या सोचना चाहिए। मैं सोच रहा हैं कि काश उनकी मदद के लिए मैं वहां होता. भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से।

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स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टा पर उस घटना का वीडियो शेयर किया है जब दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से ले जाती है। वहीं, एक दूसरा पोस्ट जो स्वरा ने शेयर किया उसपर लिखा है- ये लोग ब्रिटिशर्स से भी गंदा व्यवहार कर रहे हैं। एक पोस्ट जो स्वरा ने शेयर किया उसपर लिखा- वो डरते हैं...किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन-दौलत, गोला बारूद पुलिस फोर्स के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उससे डरना बंद कर देंगे।

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ऋतिक रोशन

ऋतिक रोशन ने आज हुई घटना को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शुक्रवार को ऋतिक ने अपने इंस्टा पर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पोस्ट किया था। लीसा रे की एक पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए ऋतिक ने लिखा- जब मैंने अपनी फिल्म के लिए टीचर बना था तब मैंने स्टूडेंट्स के ट्रॉमा का समझा था। ऋतिक ने कहा कि ये कितना असली सुनाई पड़ रहा है।

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