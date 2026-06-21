डायरेक्टर संग अफेयर की वजह से मिला था 'ओए ओए' गाना? सोनम खान ने 37 साल बाद बताया सच

किसी और को डेट कर रही थीं सोनम

त्रिदेव की रिलीज के बाद ऐसा माना जाता था कि मैं उस वक्त डायरेक्टर के साथ रोमांस करने में व्यस्त थी इस वजह से मुझे बाकी दो लीडिंग लेडीज के मुकाबले ज्यादा अहमियत मिली। प्लॉट ट्विस्ट- राजीव सेट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। मेरा बॉयफ्रेंड भी सेट से थोड़ी ही दूर अपनी गाड़ी में था। हम दोनों पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में थे।