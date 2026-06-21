डायरेक्टर संग अफेयर की वजह से मिला था 'ओए ओए' गाना? सोनम खान ने 37 साल बाद बताया सच

साल 1989 में फिल्म त्रिदेव रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना ओए-ओए काफी पॉपुलर हुआ था। इस गाने में नसीरुद्दीन शाह और सोनम खान नजर आई थीं। फिल्म को राजीव राय ने डायरेक्ट किया था।
सोनम खान को इस गाने में काफी पसंद किया गया था। हालांकि, उस वक्त ऐसी अफवाहें थीं कि सोनम खान को ये गाना इसलिए मिला था क्योंकि उनका राजीव राय के साथ अफेयर था। अब 37 साल बाद सोनम ने उन अफवाहों का सच बताया है।
इंस्टाग्राम पर सोनम खान ने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में सोनम ने साफ किया जब उन्हें ये फिल्म और गाना मिला, उस वक्त वो राजीव राय को डेट नहीं कर रही थीं।
सोनम ने लिखा- मेरा त्रिदेव के डायरेक्टर के साथ अफेयर नहीं चल रहा था। तो यहां पढ़िए। त्रिदेव के पहले दिन का शूट। पहला गाना। पहली अफवाह।
त्रिदेव की रिलीज के बाद ऐसा माना जाता था कि मैं उस वक्त डायरेक्टर के साथ रोमांस करने में व्यस्त थी इस वजह से मुझे बाकी दो लीडिंग लेडीज के मुकाबले ज्यादा अहमियत मिली। प्लॉट ट्विस्ट- राजीव सेट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। मेरा बॉयफ्रेंड भी सेट से थोड़ी ही दूर अपनी गाड़ी में था। हम दोनों पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में थे।
सोनम ने आगे लिखा- ओए ओए मेरी गोद में आकर गिरा। राजीव मुझे त्रिदेव में चाहते ही नहीं थे। उन्होंने दूसरी एक्ट्रेस के साथ लगभग डील पक्की कर ली थी क्योंकि मैं यश जी ने विजय के जो रश उन्हें दिखाए थे, उसमें मैं उन्हें पसंद नहीं आई थी। मैं उनकी आखिरी पसंद थी, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
सोनम ने कहा- तो कोई रोमांस नहीं था, कोई सीक्रेट फोन कॉल नहीं था। त्रिदेव की रिलीज के काफी बाद राजीव और मैंने डेट करना शुरू किया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त सिंगल थे और हमारी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं थी।
बता दें, बाद में सोनम खान और राजीव राय ने डेटिंग के बाद शादी भी की। दोनों साल 1991 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे। हालांकि, दोनों का रिश्ता साल 2016 में खत्म भी हो गया।
त्रिदेव की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, और अमरीश पुरी जैसे कलाकार नजर आए थे।