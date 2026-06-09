Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

सोनम कपूर के बर्थडे पर सासू मां ने बताया क्यों हैं उनकी बहू खास, पोस्ट किए 10 अनदेखे फोटोज

सोनम कपूर की सासू मां ने उनके बर्थडे पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोनम की दस अनदेखी तस्वीरें शेयर करके उनकी जमकर तारीफ की है और उन्हें स्पेशल भी बताया है।

Kajal SharmaJun 09, 2026 03:22 pm IST
1/10

सोनम कपूर को मिला सासू मां का आशीर्वाद

सोनम कपूर के बर्थडे पर उनकी सास ने प्यारभरा मैसेज और कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं। आनंद आहूजा की मां प्रीति ने अपनू बहू को दिल खोलकर दुआएं दी हैं साथ में मां के रूप में उनकी तारीफ की है। कमेंट सेक्शन में सोनम का कमेंट भी दिख रहा है। सोनम की सास ने 10 फोटोज शेयर किए हैं, यहां देखें।

2/10

रुद्र और वायु की मां को दिया प्यार

प्रिया आहूजा लिखती हैं, हमारी प्यारी सोनम को हैपी बर्थडे जो हमारे घर में प्यार और गर्मजोशी बनाए रखती है। वह हमारे अनमोल वायु और रुद्र की खूबसूरत मां है।

3/10

बच्चों ने बनाया बर्थडे खास

प्रिया आगे लिखती हैं, यह बर्थडे और भी खास है क्योंकि तुम इसे अपने दो छोटे ऐंजल्स के साथ मनाओगी।

4/10

सोनम की सास को गर्व

तुमने जिस खूबसूरती, धैर्य और ताकत के साथ मातृत्व को अपनाया है, हमारा दिल और गर्व से भर जाता है।

5/10

सास ने दिया आशीर्वाद

सोनम की सास आगे लिखती हैं, ईश्वर करे तुम्हारे राजकुमार तुम्हारी जिंदगी को हंसी और प्यार से भरपूर रखें।

6/10

सोनम को मिला भर-भरकर प्यार

बेटा तुमको बर्थडे की उतनी ही स्पेशल और ग्रेसफुल विशेज, जितनी कि तुम हो। हमेशा बहुत सारा प्यार।

7/10

सोनम ने सास को दिया जवाब

प्रिया आहूजा के इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सोनम ने लिखा है, लव यू सो मच मॉम।

8/10

सास ने पोस्ट कीं सुंदर तस्वीरें

सोनम की सास ने उनकी दस तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहली फोटो में वह खूबसूरत आउटफिट पहने अकेले खड़ी हैं।

9/10

सास-ससुर के साथ सोनम

इसके बाद सोनम का एक और ग्रेसफुल और सुंदर फोटो है। आगे के फोटोज में उनके पति आनंद आहूजा हैं। इसके बाद सोनम अपने बेटे के साथ दिखाई दे रही हैं। आगे कई फोटोज हैं जिनमें सोनम अपने बड़े और छोटे बेटे को लिए हैं।

10/10

वायु की मस्ती

कुछ और फोटोज हैं जिनमें सोनम के सास, ससुर और बाकी फैमिली मेंबर्स भी दिख रहे हैं।

Sonam Kapoor
Hindi Newsफोटोमनोरंजनसोनम कपूर के बर्थडे पर सासू मां ने बताया क्यों हैं उनकी बहू खास, पोस्ट किए 10 अनदेखे फोटोज