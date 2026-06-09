सोनम कपूर के बर्थडे पर सासू मां ने बताया क्यों हैं उनकी बहू खास, पोस्ट किए 10 अनदेखे फोटोज

सोनम कपूर के बर्थडे पर उनकी सास ने प्यारभरा मैसेज और कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं। आनंद आहूजा की मां प्रीति ने अपनू बहू को दिल खोलकर दुआएं दी हैं साथ में मां के रूप में उनकी तारीफ की है। कमेंट सेक्शन में सोनम का कमेंट भी दिख रहा है। सोनम की सास ने 10 फोटोज शेयर किए हैं, यहां देखें।
प्रिया आहूजा लिखती हैं, हमारी प्यारी सोनम को हैपी बर्थडे जो हमारे घर में प्यार और गर्मजोशी बनाए रखती है। वह हमारे अनमोल वायु और रुद्र की खूबसूरत मां है।
प्रिया आगे लिखती हैं, यह बर्थडे और भी खास है क्योंकि तुम इसे अपने दो छोटे ऐंजल्स के साथ मनाओगी।
तुमने जिस खूबसूरती, धैर्य और ताकत के साथ मातृत्व को अपनाया है, हमारा दिल और गर्व से भर जाता है।
सोनम की सास आगे लिखती हैं, ईश्वर करे तुम्हारे राजकुमार तुम्हारी जिंदगी को हंसी और प्यार से भरपूर रखें।
बेटा तुमको बर्थडे की उतनी ही स्पेशल और ग्रेसफुल विशेज, जितनी कि तुम हो। हमेशा बहुत सारा प्यार।
प्रिया आहूजा के इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सोनम ने लिखा है, लव यू सो मच मॉम।
सोनम की सास ने उनकी दस तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहली फोटो में वह खूबसूरत आउटफिट पहने अकेले खड़ी हैं।
इसके बाद सोनम का एक और ग्रेसफुल और सुंदर फोटो है। आगे के फोटोज में उनके पति आनंद आहूजा हैं। इसके बाद सोनम अपने बेटे के साथ दिखाई दे रही हैं। आगे कई फोटोज हैं जिनमें सोनम अपने बड़े और छोटे बेटे को लिए हैं।
कुछ और फोटोज हैं जिनमें सोनम के सास, ससुर और बाकी फैमिली मेंबर्स भी दिख रहे हैं।