सोनम कपूर के बर्थडे पर सासू मां ने बताया क्यों हैं उनकी बहू खास, पोस्ट किए 10 अनदेखे फोटोज

सोनम कपूर को मिला सासू मां का आशीर्वाद

सोनम कपूर के बर्थडे पर उनकी सास ने प्यारभरा मैसेज और कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा की हैं। आनंद आहूजा की मां प्रीति ने अपनू बहू को दिल खोलकर दुआएं दी हैं साथ में मां के रूप में उनकी तारीफ की है। कमेंट सेक्शन में सोनम का कमेंट भी दिख रहा है। सोनम की सास ने 10 फोटोज शेयर किए हैं, यहां देखें।