सोनम कपूर ने क्या रखा दूसरे बेटे का नाम? जानिए इसका मतलब

बेटे के नाम का मतलब

सोनम कपूर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा- वेदों में, रुद्र, जो रुद मूल से बना है, जिसके मायने हैं 'दहाड़ना', वो सबसे शक्तिशाली है। वो दुखों को जड़ से मिटा देते हैं, तूफानों, श्वास, उपचार और नवजीवन के पीछे की दिव्य शक्ति।