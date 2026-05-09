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सोनम कपूर ने क्या रखा दूसरे बेटे का नाम? जानिए इसका मतलब

सोनम कपूर ने आज यानी 09 मई को अपने दूसरे बेटे के नाम से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम क्या रखा है। उन्होंने इसी के साथ उस नाम का मतलब भी बताया। 

Harshita PandeyMay 09, 2026 10:44 pm IST
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सोनम कपूर

सोनम कपूर ने शनिवार, 9 मई को इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को अपने दूसरे बेटे का नाम बताया। उन्होंने इस पोस्ट में अपने दूसरे बेटे के नाम का मतलब भी समझाया।

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क्या रखा बेटे का नाम

सोनम कपूर ने अपने दोनों बच्चों और पति के साथ दो तस्वीरें शेयर कीं और इसी के साथ दूसरे बच्चे के नाम फैंस संग शेयर किया। सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटे का नाम- रुद्रलोक कपूर आहूजा रखा है।

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पति और बच्चों के साथ सोनम कपूर

सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा- उस दिव्य शक्ति की भावना में जिसने एक बार फिर हमारा जीवन बदला...प्यार और कृतज्ञता के साथ हम रुद्रलोक कपूर आहूजा का स्वागत करते हैं।

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बेटे के नाम का मतलब

सोनम कपूर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा- वेदों में, रुद्र, जो रुद मूल से बना है, जिसके मायने हैं 'दहाड़ना', वो सबसे शक्तिशाली है। वो दुखों को जड़ से मिटा देते हैं, तूफानों, श्वास, उपचार और नवजीवन के पीछे की दिव्य शक्ति।

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वायु कपूर

सोनम कपूर के पहले बेटे का नाम वायु कपूर आहूजा है। वायु कपूर का जन्म अगस्त साल 2022 में हुआ था। वायु का अर्थ हवा होता है।

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सोनम कपूर

सोनम कपूर के दूसरे बेटे रुद्रलोक का जन्म 29 मार्च, 2026 को हुआ था। सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को ये खुशखबरी दी थी।

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8 मई में हुई थी सोनम कपूर की शादी

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 8 मई 2018 को एक भव्य समारोह में शादी रचाई थी। आनंद आहूजा एक बिजनेसमैन हैं, जो शाही एक्सपोर्ट्स और भाने ब्रांड से जुड़े हैं।

Sonam Kapoor
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