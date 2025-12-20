Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनघर के एंट्रेस पर बाइक, जकूजी और ट्रेवल वॉल...तस्वीरों में देखें सोनाक्षी-जहीर का खूबसरत घर

घर के एंट्रेस पर बाइक, जकूजी और ट्रेवल वॉल...तस्वीरों में देखें सोनाक्षी-जहीर का खूबसरत घर

Sonakshi-Zaheer Lavish House: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का घर बेहद खूबसूरत है। फराह खान ने कपल के घर का एक हाउस टूर दिया। तस्वीरों में देखें कितना शानदार है जहीर और सोनाक्षी का घर। 

Harshita PandeyDec 20, 2025 11:04 am IST
1/13

सोनाक्षी और जहीर का घर

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के घर में इस व्लॉग के दौरान जहीर की सास पूनम सिन्हा और जहीर की मां भी मौजूद रहीं।

2/13

सोनाक्षी के घर पर पहुंचीं फराह

फराह खान के आने पर सोनाक्षी सिन्हा घर का दरवाजा खोलती हैं। वहीं, जहीर अपनी सास के साथ पीछे खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं। वीडियो में साफ दिखा कि जहीर और सोनाक्षी की मां का एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड है।

3/13

एंट्रेस गेट पर एक डुकाती

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के घर की बात करें तो उनका घर बहुत ही ज्यादा आलीशान है। घर के एंट्रेस गेट पर एक डुकाती की बाइक घड़ी नजर आई।

4/13

शानदार एंट्रेस

घर में अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा है। फराह खान घर को देखकर कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो महबूब स्टूडियो में आ गई हों।

5/13

सोनाक्षी का घर

सोनाक्षी का घर काफी लिट और सुंदर है। उनके घर में काफी सुंदर-सुंदर लाइट्स हैं। उनके घर के सिटिंग एरिया के पास दीवार पर शेल्वस हैं जिसपर फ्रेम्स और कई और सजावट की चीजें रखी हैं।

6/13

नेवी ब्लू रंग के काउच

सोनाक्षी के घर में नेवी ब्लू रंग के काउच और कांच की सेंटर टेबल है। जहां सोनाक्षी का काउच रखा है, उसके बाहर की उनकी बालकनी है।

7/13

पीले रंग के सोफे

सोनाक्षी की बालकनी की बात करें तो उनकी बालकनी में पीले रंग के सोफे हैं। वहीं, बालकनी में सोनाक्षी और जहीर की एक तस्वीर लगी है।

8/13

हिडन बार टेबल

सोनाक्षी की बालकनी में एक हिडन बार टेबल है। ब्लैक रंग की टेबल को प्रेस करने पर टेबल ऊपर आती है जहां कुछ बोतलें रखी हैं।

9/13

ट्रेवल वॉल

सोनाक्षी और जहीर के घर में एक ट्रेवल वॉल है। उस दीवार पर नेट लगा है जिसपर जहीर और सोनाक्षी दोनों जहां घूमने जाते हैं वहां से कीचेन लाते हैं और उस दीवार पर अपनी तस्वीर के साथ लगा देते हैं। उस एरिया में ब्राउन कलर के काउच रखे हैं।

10/13

सोनाक्षी का मेकअप रूम

सोनाक्षी के घर में एक बड़ा सा मेकअप रूम है जहां सोनाक्षी अपने मेकअप वीडियो बनाती हैं।

11/13

सोनाक्षी-जहीर की वॉर्डरोब्स

सोनाक्षी के बेडरूम की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सोनाक्षी के रूप में ही उनकी और जहीर की वॉर्डरोब्स हैं। सोनाक्षी के रूम में एक लाल फ्रिज है जो उन्हें हुमा कुरैशी ने गिफ्ट किया था।

12/13

घर में जकूजी

सोनाक्षी सिन्हा के घर एक जकूजी भी है। उनका जकूजी जहां लगा है वो बहुत ही खूबसूरत है।

13/13

सोनाक्षी का किचन

