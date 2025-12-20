घर के एंट्रेस पर बाइक, जकूजी और ट्रेवल वॉल...तस्वीरों में देखें सोनाक्षी-जहीर का खूबसरत घर

ट्रेवल वॉल

सोनाक्षी और जहीर के घर में एक ट्रेवल वॉल है। उस दीवार पर नेट लगा है जिसपर जहीर और सोनाक्षी दोनों जहां घूमने जाते हैं वहां से कीचेन लाते हैं और उस दीवार पर अपनी तस्वीर के साथ लगा देते हैं। उस एरिया में ब्राउन कलर के काउच रखे हैं।