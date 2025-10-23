सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई नए घर के अंदर की तस्वीरें, जहीर के साथ प्यार की हर कोने में दिखी झलक

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपना नया घर ले लिया है जिसकी तस्वीरें दोनों ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सोनाक्षी ने घर की झलक भी दिखाई है।