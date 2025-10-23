सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई नए घर के अंदर की तस्वीरें, जहीर के साथ प्यार की हर कोने में दिखी झलक

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपना नया घर ले लिया है जिसकी तस्वीरें दोनों ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सोनाक्षी ने घर की झलक भी दिखाई है।
दिवाली के मौके पर दोनों ने इस नए घर में एंट्री ली और परिवार, दोस्तों के साथ वहां सेलिब्रेशन भी किया जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
सोनाक्षी ने जो फोटोज शेयर की हैं उसमें दिखेगा कि उन्होंने इसे एस्थेटिक तरीके से डेकोरेट किया है।
इसमें वुडन काम के साथ क्लासी फर्नीचर रखा है जो उनके घर को और डेकोरिटिव बनाता है।
जहीर ने सोनाक्षी के एक व्लॉग में बताया था कि हमने शादी से पहले घर खरीद लिया था। शादी के 10 दिन पहले हमने यहां पूजा की।
सोनाक्षी और जहीर के बारे में बता दें कि दोनों ने 7 साल एक-दूसरे को डेट किया और फिर पिछले साल जून में शादी की।
दोनों ने घर में शादी की थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे। दोनों ने ना शादी की ना निकाह बस रजिस्टर मैरिज की थी।
सोनाक्षी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब जटाधारा फिल्म में नजर आने वाली हैं जो एक हॉरर फिल्म है। यह तेलुगु फिल्म है।