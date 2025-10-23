Hindustan Hindi News
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई नए घर के अंदर की तस्वीरें, जहीर के साथ प्यार की हर कोने में दिखी झलक

सोनाक्षी सिन्हा और पति जहीर इकबाल अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। सोनाक्षी ने घर की तस्वीरें फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है।

Sushmeeta SemwalThu, 23 Oct 2025 05:34 PM
1/8

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपना नया घर ले लिया है जिसकी तस्वीरें दोनों ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सोनाक्षी ने घर की झलक भी दिखाई है।

2/8

घर की तस्वीरें

दिवाली के मौके पर दोनों ने इस नए घर में एंट्री ली और परिवार, दोस्तों के साथ वहां सेलिब्रेशन भी किया जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

3/8

परिवार के साथ सेलिब्रेशन

सोनाक्षी ने जो फोटोज शेयर की हैं उसमें दिखेगा कि उन्होंने इसे एस्थेटिक तरीके से डेकोरेट किया है।

4/8

कैसा है इंटीरियर

इसमें वुडन काम के साथ क्लासी फर्नीचर रखा है जो उनके घर को और डेकोरिटिव बनाता है।

5/8

शादी से पहले खरीद लिया था घर

जहीर ने सोनाक्षी के एक व्लॉग में बताया था कि हमने शादी से पहले घर खरीद लिया था। शादी के 10 दिन पहले हमने यहां पूजा की।

6/8

7 साल डेट के बाद शादी

सोनाक्षी और जहीर के बारे में बता दें कि दोनों ने 7 साल एक-दूसरे को डेट किया और फिर पिछले साल जून में शादी की।

7/8

घर में की थी शादी

दोनों ने घर में शादी की थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे। दोनों ने ना शादी की ना निकाह बस रजिस्टर मैरिज की थी।

8/8

प्रोफेशनल लाइफ

सोनाक्षी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब जटाधारा फिल्म में नजर आने वाली हैं जो एक हॉरर फिल्म है। यह तेलुगु फिल्म है।

