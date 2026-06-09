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सोहेल खान से तलाक के बाद क्यों बोलीं एक्स-वाइफ सीमा सजदेह- तो क्या चाकू घोंप दूं?

सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह ने हाल में तलाक के बाद अपने रिश्ते के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि जब लोग उन्हें साथ में देखकर सवाल करते हैं तो उन्हें अजीब लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करें तो क्या उन्हें चाकू घोंप देना चाहिए? 

Usha ShrivasJun 09, 2026 12:07 pm IST
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सोहेल खान और सीमा सजदेह

सोहेल खान और सीमा सजदेह करीब चार साल पहले अलग हो चुके हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करते हुए तलाक ले लिया था। लेकिन आज भी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। सीमा आज भी खान परिवार को अपना परिवार मानती हैं और उनके रिश्ते पहले जितने ही अच्छे हैं।

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वायरल तस्वीर पर दिया रिएक्शन

सीमा और सोहेल को कई मौकों पर भी साथ देखा गया है। लेकिन हाल में सामने आई इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब सीमा ने इस तस्वीर और अपने सोहेल के तलाक के बाद वाले रिश्ते के बारे में बात की है।

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शादी में हुए थे शामिल

सीमा हाल में पुणे में हुई एक शादी में शामिल हुई थीं। इस दौरान उनके साथ एक्स हस्बैंड सोहेल खान, अरबाज खान और उनकी दोस्त नीलम नजर आई थीं। इस शादी से सीमा-सोहेल की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

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सीमा का परिवार

अब सीमा ने अपने और सोहेल के रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने फिल्मीबीट से बात करते हुए कहा कि मैं और सोहेल अपने दोनों बेटो की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं था जब वो मुझे और सोहेल को साथ देखते हैं। मैं उनके साथ शादीशुदा थी। हमारे दो बच्चे हैं और वो उनके पिता। हम हमेशा एक परिवार ही रहने वाले हैं, ये मेरी लाइफ की सच्चाई है, लोग इस बात को समझ पाते हैं?

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तलाक के बाद नहीं बनते दुश्मन

लोग बस सोचते हैं कि जब आप तलक लेते हैं तो आप दुश्मन बन जाते हैं। कोई भी तलाक आसान नहीं होता है। हर कोई जिंदगी के उन पांच पढ़ावों से गुजरता है। गुस्सा एक हिस्सा है इसका। लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है। सीमा ने आगे कहा कि हमारे दो बच्चे हैं, और हमें पसंद हो या नहीं लेकिन हम हमेशा एक परिवार ही रहेंगे। तो मुझे बहुत अटपटा लगता है जब लोग कहते हैं ये लोग साथ हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? चाकू लेकर उसे घोंप देना चाहिए?

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20 से ज्यादा समय से है एक परिवार

सोहले और मैं एक दूसरे के साथ एकदम ठीक हैं। हम बच्चों को साथ में अच्छे से पाल रहे हैं। उस परिवार में मेरी शादी को 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। वो मेरी फैमिली ही रहेगी।आप ये रिलेशनशिप नहीं काट सकते। तो मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग ऐसी बात करते हैं।

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24 साल की शादी तोड़ दी थी

बता दें, सोहेल और सीमा ने साल 1998 में परिवार वालों की मर्जी के बिना शादी की थी। इस शादी से दोनों के दो बच्चे हुए इनके नाम हैं निर्वाण और योहान। 24 साल की शादी के बाद दोनों ने 2022 में तलाक ले लिया।

Sohail Khan Seema Sajdeh
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