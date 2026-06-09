सोहेल खान से तलाक के बाद क्यों बोलीं एक्स-वाइफ सीमा सजदेह- तो क्या चाकू घोंप दूं?

तलाक के बाद नहीं बनते दुश्मन

लोग बस सोचते हैं कि जब आप तलक लेते हैं तो आप दुश्मन बन जाते हैं। कोई भी तलाक आसान नहीं होता है। हर कोई जिंदगी के उन पांच पढ़ावों से गुजरता है। गुस्सा एक हिस्सा है इसका। लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है। सीमा ने आगे कहा कि हमारे दो बच्चे हैं, और हमें पसंद हो या नहीं लेकिन हम हमेशा एक परिवार ही रहेंगे। तो मुझे बहुत अटपटा लगता है जब लोग कहते हैं ये लोग साथ हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? चाकू लेकर उसे घोंप देना चाहिए?