Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के किंग सेट से फोटो लीक होने पर डायरेक्टर दुखी, फैंस से की खास रिक्वेस्ट

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के किंग सेट से फोटोज लीक होने पर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने दुख जाहिर किया है और इसी के साथ फैंस से रिक्वेस्ट भी की है।

Sushmeeta SemwalMay 01, 2026 05:55 pm IST
1/8

शाहरुख-दीपिका की फिल्म किंग

शाहरुख खान अब फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं। यह साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। हाल ही में फिल्म के सेट से दीपिका पादुकोण और शाहरुख की कुछ फोटोज लीक हुई हैं जो केपटाउन की हैं। इन फोटोज के वायरल होने के बाद अब फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फैंस से एक रिक्वेस्ट की है।

2/8

डायरेक्टर की रिक्वेस्ट

सिद्धार्थ ने लिखा, 'सभी फैंस से रिक्वेस्ट हैं कि प्लीज किंग के सेट की जो फोटोज लीक हुई हैं उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। पूरी टीम आपको बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। हम बड़े पर्दे पर सरप्राइज के लिए तैयार रहें।'

3/8

फोटोज में हाथ डाले नजर आए दीपिका-शाहरुख

दीपिका और शाहरुख की जो फोटोज लीक हुई हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि यह किसी डांस सीक्वेंस की हैं। दोनों का काफी बोल्ड लुक है और दोनों साथ में हाथ में हाथ डाले नजर आ रहे हैं।

4/8

कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ टीजर&nbsp;

कुछ दिनों पहले फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें शाहरुख बोलते हैं कितने खून किए ये याद नहीं। अच्छे लोग थे या बुरे कभी पूछा नहीं। बस उनकी आंखों में एहसास देखा, ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह। हजार जुर्म, 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम। डर नहीं दहशत हूं।

5/8

फिल्म की कास्ट

फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो दपिका, शाहरुख के अलावा फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, अक्षय ओबेरॉय और अभय वर्मा भी हैं।

6/8

किंग का बजट

फिल्म के बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग का बजट 350 करोड़ के लगभग है। इसमें शाहरुख और उनकी टीम का जो प्रिंटिंग में खर्चा है वो ऐड नहीं है।

7/8

जबरदस्त होंगे एक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के 6 जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस हैं जिसमें से 3 रियल लोकेशन पर शूट हुए हैं। वहीं बाकी 3 सेट पर ही परफॉर्म होंगे।

8/8

दीपिका-शाहरुख छठी बार साथ

बता दें कि इस फिल्म के जरिए शाहरुख और दीपिका छठी बार साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, जवान और पठान में साथ काम कर चुके हैं।

Shah Rukh Khan Deepika Padukone King
Hindi Newsफोटोमनोरंजनशाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के किंग सेट से फोटो लीक होने पर डायरेक्टर दुखी, फैंस से की खास रिक्वेस्ट