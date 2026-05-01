शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के किंग सेट से फोटो लीक होने पर डायरेक्टर दुखी, फैंस से की खास रिक्वेस्ट

शाहरुख-दीपिका की फिल्म किंग

शाहरुख खान अब फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं। यह साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। हाल ही में फिल्म के सेट से दीपिका पादुकोण और शाहरुख की कुछ फोटोज लीक हुई हैं जो केपटाउन की हैं। इन फोटोज के वायरल होने के बाद अब फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फैंस से एक रिक्वेस्ट की है।