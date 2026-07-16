सोनम वांगचुक की चिंता, CJP से दूरी; जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर क्या बोलीं श्वेता तिवारी?

सीजेपी कर रही वांगचुक का इस्तेमाल?

श्वेता ने आगे लिखा- लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सीजेपी की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। जिस तरह से वो लोग इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, मैं उससे सहमति नहीं रखती हूं। मुझे लगता है कि ये लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए उनकी (सोनम वांगचुक) स्ट्रगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उस अप्रोच का समर्थन नहीं करती हूं।