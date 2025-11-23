प्रिंटेड बिकिनी पहन श्वेता तिवारी की बेटी पलक ने पानी में लगाई आग, मिनटों में वायरल हुई तस्वीर

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ग्लैमर के मामले में अपनी मां को बराबर की टक्कर देती हैं। पलक ने महज छोटी सी उम्र में अपनी खास पहचान बनाई है। एक्टिंग के साथ पलक अपने फैशन और लुक को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं।
सोशल मीडिया पर पलक तिवारी काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन पलक अपने फैंस के लिए अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं।
इसी बीच अब पलक तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर बवाल काट रही हैं। पलक की ये तस्वीरें मिनटों में वायरल हो गई हैं।
दरअसल, पलक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपना बिकिनी अवतार दिखाती नजर आ रही हैं।
पलक तिवारी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के क्वीन आइलैंड में हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। इसी दौरान उन्होंने बिकिनी पहन बीच पर ग्लैमर का तड़का लगाया।
लुक की बात करें तो पलक ने प्रिंटेड बिकिनी कैरी की है। इसके साथ उन्होंने अपने बालों को ओपन कर रखा है। वहीं खुले बालों के साथ वो समुंदर किनारे खुलकर पोज देती नजर आ रही हैं।
पलक ने समुंदर किनारे जीप भी चलाई, जिसकी तस्वीरों और वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किए हैं।
फोटोज के साथ पलक ने कैप्शन में लिखा- 'तांगालूमा आइलैंड रिजॉर्ट डॉल्फिन से भरी एक जन्नत है।'