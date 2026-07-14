श्रद्धा की ईथा से लेकर राजकुमार की प्रहार तक, थिएटर्स पर आएगा तूफान जब रिलीज होंगी ये बायोपिक

जीडीएन

आर माधवन फिल्म लेकर आ रहे हैं जीडीएन। यह फिल्म भारतीय आविष्कारक जी.डी. नायडू के जीवन पर आधारित है। फिल्म को कृष्णकुमार रामकुमार ने डायरेक्ट किया है और इसकी स्टोरी कृष्णकुमार रामकुमार और आर माधवन ने लिखी है। फिल्म में आर माधवन के साथ सत्यराज, प्रियामणि, जयराम, दुशारा विजयन हैं। मूवी 17 जुलाई को रिलीज होगी।