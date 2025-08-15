'शोले' का ये विलन था बॉलीवुड की इस खूबसूरत एक्ट्रेस का मामा, नाम सुनकर लगेगा झटका

शोले में निभाया सांभा का रोल

बता दें कि मैक, रवीना टंडन की मां वीणा टंडन के भाई थे। मैक को ज्यादातर फिल्मों में साइड हीरो के रोल में देखा गया है। लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान रमेश सिप्पी की फिल्म 'शोले' से मिली है। इस फिल्म में मैक ने सांभा का फेमस किरदार निभाया था।