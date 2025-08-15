'शोले' का ये विलन था बॉलीवुड की इस खूबसूरत एक्ट्रेस का मामा, नाम सुनकर लगेगा झटका

बॉलीवुड की मस्त-मस्त गर्ल रवीना टंडन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। रवीना ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए हैं।
रवीना टंडन ने अपने करियर में 3 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीत चुकी हैं। इसमें से 2 अवॉर्ड उन्हें फिल्मों के लिए मिला है और एक अवॉर्ड उन्हें ओटीटी के लिए मिला है। इसके आलावा एक्ट्रेस को कई और अवॉर्ड भी मिले हैं।
रवीना की तरह ही अपनी बेटी राशा थडानी भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना रही हैं। रवीना और उनकी फैमिली के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके मामा को जानते हैं।
रवीना के मामा भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर थे। उनके मामा कोई और नहीं बल्कि एक्टर मैक मोहन थे। उन्होंने कई दशकों तक फिल्मों में काम किया है।
बता दें कि मैक, रवीना टंडन की मां वीणा टंडन के भाई थे। मैक को ज्यादातर फिल्मों में साइड हीरो के रोल में देखा गया है। लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान रमेश सिप्पी की फिल्म 'शोले' से मिली है। इस फिल्म में मैक ने सांभा का फेमस किरदार निभाया था।
इस रोल से मैक को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। साल 1961 से 2010 तक वो फिल्मों में काफी सक्रिय रहे। 5 दशक के लंबे करियर के दौरान उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 2010 में 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।
रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी 'शोले' में मैक मोहन के अलावा अमजद खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार जैसे कई कलाकार अहम किरदार में थे।