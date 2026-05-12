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असल में था गब्बर जैसा डकैत, 'अंगारे' होने वाला था फिल्म का नाम; जानें 'शोले' से जुड़ी दिलचस्प बातें

Sholay Interesting Facts: रमेश सिप्पी की फिल्म ‘शोले’ काे रिलीज हुए 50 साल हो गए हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया बच्चन ने काम किया था।

Vartika TolaniMay 12, 2026 11:19 am IST
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शोले

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र देओल की 'शोले' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक इतिहास है। आइए आपको इस फिल्म से जुडे कुछ अनसुने और दिलचस्प फैक्ट्स बताते हैं।

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असल में थे जय और वीरू

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के किरदारों के नाम (जय और वीरू) लेखक सलीम खान के कॉलेज के दोस्तों, वीरेंद्र सिंह बैस और जय सिंह राव कालेवार के नाम पर रखे गए थे। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं।

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'अंगारे' होने वाला था फिल्म का नाम

क्या आप जानते हैं कि सलीम-जावेद की जोड़ी पहले इस फिल्म का नाम 'अंगारे' रखना चाहती थी? बाद में सलीम खान के सुझाव पर इसे 'शोले' किया गया।

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असली डाकू था गब्बर सिंह

गब्बर का किरदार एक असली डाकू से प्रेरित था, जो 1950 के दशक में ग्वालियर में सक्रिय था। वह पुलिसवालों के नाक और कान काट देने के लिए मशहूर था।

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अमजद खान की एंट्री

जावेद अख्तर ने अमजद खान को 1963 के एक नाटक 'ऐ मेरे वतन के लोगों' में देखा था और गब्बर के रोल के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था।

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शूटिंग के दौरान जया बच्चन थीं प्रेग्नेंट

ठाकुर की बहू का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस जया बच्चन, फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं। उनकी पेट में श्वेता बच्चन थीं। जबकि फिल्म के प्रीमियर के समय वह अभिषेक बच्चन की मां बनने वाली थीं।

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20 दिन में शूट हुआ था ट्रेन वाला सीन

फिल्म का आइकॉनिक ट्रेन डकैती सीन मुंबई-पुणे रेल लाइन पर शूट हुआ था, जिसे पूरा करने में 20 दिन का समय लगा था।

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सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड

यह भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने देशभर के 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली (25 हफ्ते) मनाई थी।

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