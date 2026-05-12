असल में था गब्बर जैसा डकैत, 'अंगारे' होने वाला था फिल्म का नाम; जानें 'शोले' से जुड़ी दिलचस्प बातें

असल में थे जय और वीरू

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के किरदारों के नाम (जय और वीरू) लेखक सलीम खान के कॉलेज के दोस्तों, वीरेंद्र सिंह बैस और जय सिंह राव कालेवार के नाम पर रखे गए थे। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं।