इस एक्टर की मौत के बाद रिलीज हुई थीं 10 फिल्में, 'शोले' में निभाया था अहम किरदार

इस एक्टर की मौत के बाद रिलीज हुई 10 फिल्में

बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं, जिनके निधन के बाद उनकी फिल्में रिलीज हुईं। इस लिस्ट मे बॉलीवुड के कई स्टार्स के नाम शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको जिस एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, उनके निधन के बाद एक-दो नहीं, बल्कि 10 फिल्में रिलीज हुई थीं। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार हैं। संजीव ने अपने करियर में 'शोले', 'सीता गीता' और 'त्रिशूल' जैसे में कई शानदार फिल्में दी हैं। 6 नवंबर, 1985 को अभिनेता संजीव कुमार के असामयिक निधन के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी। तो चलिए देखे हैं पूरी लिस्ट...