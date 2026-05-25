शिव ठाकरे की दादी ने फराह खान की झाड़ू से उतारी नजर, पुराने घर में लगी आग तो एक्टर ने बनाया ये नया आशियाना

शिव ठाकरे का घर

फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए शिव ठाकरे के नए घर पर व्लॉग बनाया है। कुछ समय पहले शिव का पुराना घर पूरी तरह से जल गया था। अब इस घर में रहते हैं शिव। यहां उनका पूरा परिवार भी नजर आया।