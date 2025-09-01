Shilpa Shetty paid a stylish tribute to Zeenat Aman with her iconic retro Look Dum Maro Dum शिल्पा शेट्टी पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार, कॉपी किया जीनत अमान का आइकॉनिक लुक
शिल्पा शेट्टी पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार, कॉपी किया जीनत अमान का आइकॉनिक लुक

शिल्पा वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर इंडियन हर लुक में कहर ढाती हैं। ऐसे में अब शिल्पा पर रेट्रो लुक का खुमार छाया है।

Priti KushwahaMon, 1 Sep 2025 07:44 PM
शिल्पा शेट्टी पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। शिल्पा वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर इंडियन हर लुक में कहर ढाती हैं। ऐसे में अब शिल्पा पर रेट्रो लुक का खुमार छाया है। शिल्पा शेट्टी का लेटेस्ट फोटोशूट चर्चा में बना हुआ है, जिसे देखकर लोगों को दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान की याद आ गई।

शिल्पा का लेटेस्ट फोटोशूट

इसी बीच अब शिल्पा का लेटेस्ट फोटोशूट इंटरनेट पर छाया हुआ है। इन तस्वीरों को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। शिल्पा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट में रेट्रो लुक अपना है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

कैरी किया 'दम मारो दम' गाने का लुक

तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिल्पा ने 'हरे राम हरे कृष्णा' में जीनत का 'दम मारो दम' गाने का लुक कैरी किया है। फिल्म में जीनत ने हिप्पी लुक रखा था।

हिप्पी लुक

शिल्पा ने भी सेम जीनत का वही हिप्पी लुक कैरी किया है। लुक की बात करें तो शिल्पा ने प्रिंटेड येलो कलर का ड्रेस कैरी किया है, जिसकी पैंट बैल बॉटम हैं।

गले में रुद्राक्ष की माला

इसके साथ उन्होंने एक हाथ में फूल की बनी ब्रेसलेट पहनी है। वहीं, गले में रुद्राक्ष की माला और चश्मा लगाया है। उनका ये लुक बिल्कुल जीनत के 'दम मारो दम' गाने से मैच कर रहा है।

जीनत से हुईं इंस्पायर

इन तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही शिल्पा ने कैप्शन में लिखा- 'ग्रेस ग्लैमर और एवरग्रीन फैशन की पहचान हैं जीनत अमान जी। आज भी उनके फैशन स्टाइल को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, बस उनसे इंस्पायर हो सकते हैं।'

