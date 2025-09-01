शिल्पा शेट्टी पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार, कॉपी किया जीनत अमान का आइकॉनिक लुक

शिल्पा शेट्टी पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। शिल्पा वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर इंडियन हर लुक में कहर ढाती हैं। ऐसे में अब शिल्पा पर रेट्रो लुक का खुमार छाया है। शिल्पा शेट्टी का लेटेस्ट फोटोशूट चर्चा में बना हुआ है, जिसे देखकर लोगों को दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान की याद आ गई।