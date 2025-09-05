एंट्री पर गणपति की मूर्ति, फव्वारे और लिफ्ट, देखें शिल्पा शेट्टी के आलीशान घर की तस्वीरें

फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ शिल्पा शेट्टी के यहां पहुंचीं। उन्होंने शिल्पा शेट्टी के आलीशान घर का टूर दर्शकों को दिया। शिल्पा शेट्टी के घर के नीचे वाले फ्लोर की एंट्री पर एक बड़ी सी गणपति की मूर्ति है।
एंट्री पर गणपति के बाद एक बड़ा सा लकड़ी का हाथी है। फराह खान ने बताया कि वो हाथी एक ही लकड़ी से काट कर बनाया गया है।
शिल्पा शेट्टी के घर के नीचे वाले फ्लोर पर एक बार बना है। बार की दीवार पर शीशे से सजावट है। वहीं, 6 हरे रंग की हाई चेयर लगी हैं।
शिल्पा शेट्टी के घर के नीचे वाले फ्लोर पर एक बड़ा सा जिम हैं। जिम देखकर फराह खान ने कहा कि तभी शिल्पा शेट्टी इतनी फिट हैं। जिम में एक टीवी भी लगा है।
शिल्पा शेट्टी के नीचे वाले फ्लोर पर जो सिटिंग एरिया है उसमें लाल रंग के बड़े-बड़े सोफे हैं। दीवार पर लाल रंग की मॉडर्न आर्ट भी दिखाई पड़ती है।
शिल्पा शेट्टी के घर के अंदर दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट है। उसके अंदर लेदर से काम किया हुआ है। लिफ्ट खुलने के बाद ऊपर वाले फ्लोर की एंट्री पर एक बड़ा सा दरवाजा है। दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ी पेंटिंग दिखती है और वहीं की सजावट फव्वारे और फूलों से है।
फव्वारे वाली एंट्री के बिल्कुल पीछे सिटिंग एरिया है। वहां, बड़े-बड़े सफेद रंग के सोफे लगे हैं। सोफे के पीछे एक पेंटिंग लगी है।
शिल्पा शेट्टी के घर के किचन की बात करें तो पूरा किचन हरे और सफेद रंग का है। किचन में एक बड़ी सी खिड़की है। वहीं, किचन में एसी भी लगी है।
शिल्पा शेट्टी के घर के डाइनिंग एरिया में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग हॉल में पेंटिंग्स से सजावट है।