फिल्मी स्टाइल सीढ़ियां, हर कोने में फूलों की खुशबू, किसी महल से कम नहीं शेखर सुमन का घर

शेखर सुमन मुंबई में एक शानदार पेंटहाउस में रहते हैं। उनका घर किसी महल से कम नहीं दिखता है। उनके घर में एंटीक चीजों का कलेक्शन है।
पिंकविला को हाल ही में शेखर सुमन ने अपने घर का टूर दिया। शेखर सुमन के घर के मेन डोर की बात करें वो बड़ा सा व्हाइट कलर का दरवाजा है। उसपर सिल्वर और गोल्डन कलर के ग्रिल डिजाइन है। दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा सा शीशा है।
शेखर सुमन में एंट्री करते ही एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में सीढ़ियां हैं। शेखर सुमन ने बताया कि उन्हें सीढ़ियां काफी पसंद हैं। शेखर सुमन से कहा गया कि क्या उन्होंने पुरानी फिल्मों में दिखाई सीढ़ियों से इन सीढ़ियों के लिए प्रेरणा ली? इसपर शेखर सुमन ने कहा कि हां उन्होंने फिल्मों से प्रेरणा लेकर ही सीढ़ियां बनवाई हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उनके पटना वाले घर में भी सीढ़ियां थीं।
इसके बाद शेखर सुमन ने अपने लिविंग रूम का टूर दिया। शेखर सुमन के घर का थीम व्हाइट और गोल्डन है। उनके लिविंग रूम में व्हाइट रंग के सोफे हैं। दीवार पर एक सुंदर सी पेंटिंग है। सोफे की तरफ कांच की खिड़कियां हैं जिससे बाहर का नजारा देखा जा सकता है।
लिविंग रूम के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा एंटीक चेस बोर्ड रखा हुआ है। उस चेस बोर्ड टेबल के आसपास कुर्सियां रखी हुई हैं।
लिविंग रूम में सोफे और चेस बोर्ड के अलावा टेबल लाइट्स और स्टैंड लाइट नजर आती हैं। घर में जगह-जगह पुराने जमाने के स्टाइलिश पॉट रखे हुए हैं।
लिविंग रूम में एक फायर प्लेस भी है। उस फायर स्पेस के ऊपर सफेद रंग के फूल नजर आते हैं। शेखर ने बताया कि उनकी पत्नी को फूलों का शौक है, इस वजह से घर के अलग-अलग कोनों में फूल दिख जाएंगे।
लिविंग रूम की दूसरी तरफ एक सुंदर का कैंडल स्टैंड नुमा लाइट्स रखी हैं। शेखर ने बताया कि पहले नवाबों के यहां इसी तरह के स्टैंड्स होते थे जिसकी मदद से उस वक्त रौशनी की जाती थी।
लिविंग रूम के बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ एक छोटा सा बार नजर आता है। उस बार को ब्राउन रंग की लकड़ियों के साथ बनाया गया है। बार के बिल्कुल कोने में एक बड़ी से घड़ी रखी नजर आती है। शेखर सुमन ने बताया कि जब उनके घर में पार्टी होती है तो लोग यहीं खाना पीना करते हैं।
शेखर सुमन के किचन की बात करें तो वो बिल्कुल सफेद है। उन्होंने कहा कि सफेद कलर से उन्हें ऐसा एहसास नहीं होता है कि जैसे वो कहीं बंद हों।
डाइनिंग एरिया की बात करें तो एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। उसके पास में खिड़कियां और बालकनी हैं और घर से ग्रीनरी नजर आती है।