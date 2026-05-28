फिल्मी स्टाइल सीढ़ियां, हर कोने में फूलों की खुशबू, किसी महल से कम नहीं शेखर सुमन का घर

घर के अंदर सीढ़ियां

शेखर सुमन में एंट्री करते ही एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में सीढ़ियां हैं। शेखर सुमन ने बताया कि उन्हें सीढ़ियां काफी पसंद हैं। शेखर सुमन से कहा गया कि क्या उन्होंने पुरानी फिल्मों में दिखाई सीढ़ियों से इन सीढ़ियों के लिए प्रेरणा ली? इसपर शेखर सुमन ने कहा कि हां उन्होंने फिल्मों से प्रेरणा लेकर ही सीढ़ियां बनवाई हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उनके पटना वाले घर में भी सीढ़ियां थीं।