Hindi Newsफोटोमनोरंजनये थीं देश की पहली एक्ट्रेस, पति का छूट गया था फिर भी रच दिया था इंडियन सिनेमा में बड़ा इतिहास

ये थीं देश की पहली एक्ट्रेस, पति का छूट गया था फिर भी रच दिया था इंडियन सिनेमा में बड़ा इतिहास

आज हम आपको इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस के बारे में बताने वालें हैं। इससे पहले किसी और फीमेल ने कभी फिल्म में काम नहीं किया था। इसके बाद से फीमेल एक्ट्रेसेस ने काम करना शुरू किया।

Sushmeeta SemwalSat, 18 Oct 2025 07:26 PM
1/8

बॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड में कई सालों से एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं। अब तक कई एक्ट्रेसेस ने काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस कौन थीं।

2/8

दुर्गाबाई कामत

आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन सिनेमा की पहली एक्ट्रेस के बारे में और वह थीं दुर्गाबाई कामत।

3/8

मेल एक्टर्स निभाते थे फीमेल रोल

बता दें कि पहले हर इंडियन फिल्म में मेल एक्टर ही फीमेल किरदार निभाते थे।

4/8

दादासाहेब फाल्के&nbsp;

दादासाहेब फाल्के फिल्म बना रहे थे और उन्हें लगा कि स्क्रीन में फीमेल चाहिए होगी। उन्होंने काफी ढूंढा, लेकिन कोई भी महिला फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी।

5/8

दुर्गाबाई कामत पहली एक्ट्रेस

वह कई डांस करने वाली के पास गए। लेकिन सबने मना कर दिया। इसके बाद दुर्गाबाई कामत आईं और ऐसे हमें मिलीं पहली फीमेल एक्ट्रेस।

6/8

रचा इतिहास

दुर्गाबाई ने फिल्म पार्वती में लीड रोल निभाया था। उनकी 13 साल की बेटी कमलाबाई गोखले ने मोहिणी का किरदार निभाया था और वह पहली चाइल्ड एक्ट्रेस बनी थीं।

7/8

कई एक्ट्रेसेस के लिए खुले मौके

इसके बाद से कई एक्ट्रेसेस के लिए बड़ा मौका खुल गया था फिल्म में काम करने का।

8/8

दुर्गाबाई की पर्सनल लाइफ

दुर्गाबाई ने इसके बाद शादी कर ली थी और फिर 1903 में उनका तलाक हो गया था। उस वक्त तलाक होना भी काफी बड़ी बात थी। दुर्गाबाई फिर सिंगर मदर बन गई थीं और अकेले बेटे की परवरिश की।

Bollywood Actress