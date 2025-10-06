Shatrughan Sinha Rejected Manoj Kumar Iconic Movie Shor Premnath done his role शत्रुघन सिन्हा ने ठुकरा दी मनोज कुमार की ये आइकोनिक फिल्म, इस विलेन ने लपका रोल
मनोज की एक ऐसी ही आइकोनिक फिल्म थी 'शोर'। साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म 'शोर' में मनोज कुमार लीड रोल में तो थे ही, साथ ही वो इसके डायरेक्टर भी थे।

Priti KushwahaMon, 6 Oct 2025 04:15 PM
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अपनी फिल्मों के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा ही जिंदा रहेंगे। मनोज कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। मनोज अपनी शानदार एक्टिंग के साथ जानते हैं।

मनोज कुमार

'भारत कुमार' के नाम से फेमस मनोज कुमार शानदार एक्टर होने के साथ ही मनोज एक सफल डायरेक्टर भी रहे। अपने करियर में मनोज ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी कई आइकोनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है।

आइकोनिक फिल्म 'शोर'

मनोज की एक ऐसी ही आइकोनिक फिल्म थी 'शोर'। साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म 'शोर' में मनोज कुमार लीड रोल में तो थे ही, साथ ही वो इसके डायरेक्टर भी थे।

इस एक्टर को मूवी में ऑफर हुआ था रोल

क्या आप जानते हैं 'शोर' में मनोज ने एक फेमस एक्टर को रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया।

शत्रुघ्न सिन्हा

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के गन मैन यानी शत्रुघ्न सिन्हा हैं।

प्रेम नाथ ने निभाना रोल

'शोर' में शत्रुघ्न को सपोर्टिंग रोल ऑफर हुआ था, जो काफी छोटा था। एक्टर ने समय की कमी के चलते इसे इस रोल को मना कर दिया। इसके बाद ये रोल प्रेम नाथ ने निभाना।

