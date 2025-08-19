शम्मी कपूर ने मोहम्मद रफी के आगे रख दी थी ये अजीब शर्त, बाद में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया

शर्त हुई पूरी

उन्होंने शम्मी कपूर की शर्त पूरी करते हुए वो गाना एक ही सांस में गाया। जब रफी साहब स्टूडियो से बाहर तो एक्टर ने खुशी से अपने लगे लगा लिया। बाद में वो गाना ब्लॉकबस्टर हुआ। गाना था ‘दिल के झरोखे में, तुझको बिठाकर’ आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है जितना उस जमाने में था।