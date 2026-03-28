शाहरुख खान के इन 7 टीवी सीरियल को IMDb पर मिली है चौंकाने वाली रेटिंग, एक था सबसे पॉपुलर

शाहरूख खान के टीवी के इन सीरियल की मिली है IMDB पर इतनी रेटिंग। जानिए
शाहरुख खान के टीवी करियर का सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल फौजी रहा है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी और 1992 इस शो ने ऑडियंस को एंटरटेन किया। इस सीरियल को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली हुई है।
1989 में एक सीरियल आया था उम्मीद। इस सीरियल में शाहरुख खान किरदार बेहद खास था। उन्होंने एक बैंकर का किरदार निभाया था को आज की वेब सीरीज पंचायत के जीतू भैया जैसा था। इस सीरियल में शाहरुख गांववालों की समस्याओं का समाधान करते हैं। सीरियल को IMDB पर 6।4 की रेटिंग मिली हुई है।
1989 में आया सीरियल दूसरा केवल की कहानी शाहरुख के किरदार पर बेस्ड है जो गांव से शहर में काम करने आता है। इस सीरियल को IMDb पर 6।3 की रेटिंग मिली हुई है।
1988 में आया शाहरुख का ये सीरियल बहुत पसंद किया गया था। इस सीरियल में पंजाब के दो परिवारों को दिखाया गया था जिनका जीवन विभाजन के बाद बदल गया। इस सीरियल को IMDb पर 6।3 की रेटिंग मिली हुई है।
शाहरुख खान का सीरियल सर्कस खूब पॉपुलर हुआ था। इस सीरियल में शाहरुख ने एक स्ट्रगल करने वाले एक्टर का किरदार निभाया था। IMDb पर इस सीरियल को 7।8 की रेटिंग मिली हुई है।
1988 में आया सीरियल वागले की दुनिया के एक एपिसोड में शाहरुख खान नर आए थे। इस सीरियल को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली हुई है।
1992 में शाहरुख खान को सीरियल इडियट में भी देखा गया था। इस सीरियल की कहानी Fyodor Dostoevsky के नॉवेल पर बेस्ड थी। इस सीरियल की IMDb पर 6।5 की रेटिंग मिली हुई है।