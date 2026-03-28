शाहरुख खान के इन 7 टीवी सीरियल को IMDb पर मिली है चौंकाने वाली रेटिंग, एक था सबसे पॉपुलर

उम्मीद

1989 में एक सीरियल आया था उम्मीद। इस सीरियल में शाहरुख खान किरदार बेहद खास था। उन्होंने एक बैंकर का किरदार निभाया था को आज की वेब सीरीज पंचायत के जीतू भैया जैसा था। इस सीरियल में शाहरुख गांववालों की समस्याओं का समाधान करते हैं। सीरियल को IMDB पर 6।4 की रेटिंग मिली हुई है।