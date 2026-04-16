शाहरुख खान की इन 5 फिल्मों को मिली है सबसे ज्यादा रेटिंग, आखिरी वाली आज तक खुद किंग खान ने नहीं देखी

शाहरुख खान

शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में आए 34 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक शाहरुख खान की किसी भी फिल्म को आईएमडीबी पर 9 या उससे ज्यादा रेटिंग नहीं मिली है। अब शाहरुख खान की 'किंग' आने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 'किंग' आईएमडीबी पर 9 से ज्यादा रेटिंग हासिल कर पाएगी या नहीं।