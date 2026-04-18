जब शाहरुख खान की DDLJ के आगे फ्लॉप हो गई थी माधुरी दीक्षित की ये फिल्म, गानों ने दिलाई पहचान, आज भी गुनगुनाते हैं आप

याराना

इस दिन यानी 20 अक्टूबर 1995 को माधुरी दीक्षित, राज बब्बर और ऋषि कपूर की फिल्म याराना भी रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम याद नहीं तो गाना ‘मेरा पिया घर आया’ इसी का हिस्सा था। उस समय इस फिल्म के चर्चे हो रहे थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाएगी।