मन्नत से कम नहीं शाहरुख खान का दिल्ली वाला पुश्तैनी घर, हर कोना है बेहद खास

बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। शाहरुख अपनी फिल्मों के अलावा अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। शाहरुख की तरह ही उनकी पत्नी गौरी खान भी खबरों में छाई रहती हैं।
पेशे से गौरी एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, जो अपने घर के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स के घर का भी मेकओवर करती हैं। आज हम आपको शाहरुख खान के पुश्तैनी घर के बारे में बताएंगे। जहां शाहरुख बचपन से लेकर जवानी तक रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनके घर की कुछ झलकियां...
दरअसल, शाहरुख की पत्नी गौरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने दिल्ली वाले घर की इनसाइड तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में शाहरुख के घर का एक-एक कोना देखा फैंस काफी खुश थे।
शाहरुख खान के दिल्ली वाले घर का बेडरूम काफी आलीशान है। तस्वीर में देख सकते हैं के बेडरूम की दीवारों पर क्रीम कलर किया गया है और बेड भी क्रीम कलर का ही है जिसेक डार्क कलर के फर्नीचर के साथ कंम्पलीट किया गया है।
दिल्ली वाले घर की इस दीवार को शाहरुख की फैमिली फोटोज से सजाया गाय है।
घर का ये स्पेस राउंड टेबल और पिंक कलर की चेयर से सजाया गया। छत पर बेहद अट्रैक्टिव फानूस लगाया गया है।
घर के इस कोने को एक खूबसूरत टेबल से डेकोर किया गया, जहां पर बैठकर आप अराम से कुछ पढ़ सकते हैं।
किंग खान के दिल्ली वाले घर के हर कोने को काफी खूबसूरती से सजाया गया है।
वोग इंडिया की रिपोर्ट है कि शाहरुख और गौरी का दिल्ली वाला घर दो मंजिला है। इस घर में एक नहीं बल्कि कई बालकनी हैं। साथ ही घर में ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखा गया है।