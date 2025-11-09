नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही है शाहरुख खान की 18 साल पहले रिलीज हुई फिल्म, नंबर 1 पर पहुंची ये मूवी

बारामूला

कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी यह थ्रिलर फिल्म अपनी कहानी और सिनेमैटोग्राफी के कारण सुर्खियों में है। नेटफ्लिक्स पर यह आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। आरिफ़ मिर्जा के निर्देशन में बनी फिल्म में इमाद शाह और सयानी गुप्ता ने शानदार काम किया है।