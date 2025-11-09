नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही है शाहरुख खान की 18 साल पहले रिलीज हुई फिल्म, नंबर 1 पर पहुंची ये मूवी

आज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में
कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी यह थ्रिलर फिल्म अपनी कहानी और सिनेमैटोग्राफी के कारण सुर्खियों में है। नेटफ्लिक्स पर यह आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। आरिफ़ मिर्जा के निर्देशन में बनी फिल्म में इमाद शाह और सयानी गुप्ता ने शानदार काम किया है।
साउथ की पारिवारिक रिश्तों और मस्ती भरपूर यह हल्की-फुल्की फिल्म ऑडियंस की पसंद बनी हुई है। रविवार को यह नेटफ्लिक्स की नंबर 2 ट्रेंडिंग फिल्म है। जोड़ी को कार्तिक सुब्बाराज ने डायरेक्ट किया है।
क्लासिक हॉरर को आधुनिक स्पर्श देने वाली यह फिल्म साइंस और सस्पेंस का बेहतरीन मेल है। नेटफ्लिक्स पर यह नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है। मार्क रोमनैक के डायरेक्शन में किलियन मर्फी और एमा मैकी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
रोमांटिक कॉमेडी और पुराने बॉलीवुड संगीत के मिश्रण से सजी यह फिल्म ऑडियंस को खूब भा रही है। यह इस समय नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 की पोज़िशन पर है। राज मेहता के डायरेक्शन में तापसी पन्नू और राजकुमार राव की जोड़ी कमाल कर रही है।
एक्शन और स्टाइल से भरपूर यह तेलुगु गैंगस्टर फिल्म फैंस के बीच हिट हो चुकी है। नेटफ्लिक्स पर फिलहाल यह नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में पवन कल्याण लीड रोल में हैं और डायरेक्शन सुवीक सागर रेड्डी ने किया है।
शाहरुख खान की यह क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म सालों बाद फिर ऑडियंस के बीच लौट आई है। यह नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 6 पर है। शिमित अमीन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म महिला हॉकी टीम की प्रेरणादायक कहानी दिखाती है।
हॉरर और सुपरनेचुरल घटनाओं से भरी यह गुजराती फिल्म अपनी सस्पेंस भरी कहानी से चर्चा में है। रविवार को यह नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है। हेमांग शाह के डायरेक्शन में जतिन सारथी और हेली शाह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।
मिनियन्स की मस्ती और ग्रू की शरारतों से भरी यह एनिमेटेड फिल्म फैमिली वॉच के लिए परफेक्ट है। नेटफ्लिक्स की लिस्ट में यह नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म में स्टीव कैरेल, क्रिस्टन विग और विल फैरेल की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं।
भगवान विष्णु के दस अवतारों की कथा पर आधारित यह एनिमेटेड फिल्म धार्मिक थीम और आधुनिक एनीमेशन का सुंदर संगम है। नेटफ्लिक्स पर यह आज नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
यह फिल्म फैमिली ड्रामा है जिसमें एहसास चन्ना ट्विंकल हैंडा की भूमिका निभाती हैं, जो दिवाली के दौरान घर लौटती है और परिवार के अंदर छुपे तनावों व रिश्तों की जटिलताओं का सामना करती है। ये फिल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।