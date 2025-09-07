पत्नी मीरा के जन्मदिन पर रोमांटिक हुए शाहिद कपूर, छठी तस्वीर पर टिकी लोगों की निगाहें

मैं खुशकिस्मत हूं

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शाहिद ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो मेरा प्यार। तुम मुझे पूरा करती हो। भगवान ने तुम्हें खुशियों की एक छोटी सी पोटली में लपेटकर मेरे लिए बचा लिया और मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हर मौके पर खुद को जाहिर करो, हर तरह से जो तुम्हें पसंद हो... तुम्हारी चमक हर उस चीज में भर जाए जिसे तुम छुओ।'