ये हैं शाहरुख खान के टॉप 7 चार्टबस्टर हिट गाने, क्या लिस्ट में आपके वाले को मिली जगह?

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान बीते कई दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। उनकी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर डंका बजाया ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके ढेरों गाने भी लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। शाहरुख खान की बेशुमार फिल्मों के बेहिसाब गानों में सबसे ज्यादा कौन से गाने सुने गए हैं। चलिए आज जानते हैं किंग खान के 'किंग सॉन्ग्स' की लिस्ट।
'ओम शांति ओम' मूवी का यह गाना आज भी लोगों के दिलों के बेहद करीब है। केके की आवाज में गाया यह गाना लोगों के दिल की बात कहता है। इसे अब तक करीब 40 करोड़ बार स्ट्रीम किया जा चुका है।
फिल्म 'रा.वन' का यह गाना आज भी हर पार्टी की जान है। एकॉन की इंटरनेशनल आवाज और शाहरुख के डांस स्टेप्स को लोग आज भी याद करते हैं। इसे स्पॉटिफाई पर अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
अरिजीत सिंह की आवाज और शाहरुख का रोमांटिक अंदाज इस गाने को खास बनाते हैं। फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' का यह गाना चार्टबस्टर लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इसे अब तक 36 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
'कभी अलविदा ना कहना' मूवी का यह गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। इस गाने को अभी तक करीब 27 करोड़ बार सुना जा चुका है।
फिल्म 'जवान' का यह गाना स्पॉटिफाई की चार्टबस्टर लिस्ट में सबसे ऊपर है। शाहरुख और नयनतारा की शानदार केमिस्ट्री ने इसे सबका फेवरेट बना दिया था। इसे अब तक 53 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
फिल्म 'डंकी' का यह गाना रोमांस की एक अलग ही परिभाषा गढ़ता है। इस गाने के वीडियो में शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो रोमांस के असली बादशाह क्यों हैं। इस गाने को अब तक 33 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है।
फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' का यह गाना प्यार की सादगी को दिखाता है। शाहरुख और अनुष्का की जोड़ी का यह गाना आज भी हर वेडिंग प्लेलिस्ट का हिस्सा है। इसे 25 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।