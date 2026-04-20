ये हैं शाहरुख खान के टॉप 7 चार्टबस्टर हिट गाने, क्या लिस्ट में आपके वाले को मिली जगह?

शाहरुख खान के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गानों की लिस्ट

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान बीते कई दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। उनकी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर डंका बजाया ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके ढेरों गाने भी लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। शाहरुख खान की बेशुमार फिल्मों के बेहिसाब गानों में सबसे ज्यादा कौन से गाने सुने गए हैं। चलिए आज जानते हैं किंग खान के 'किंग सॉन्ग्स' की लिस्ट।