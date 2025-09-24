Shah Rukh Khan To Kareena Kapoor Khan These Bollywood Stars Do Not Watch Their Own Movies शाहरुख से करीना कपूर तक, ये बॉलीवुड एक्टर्स नहीं देखते अपनी फिल्में; एक ने कहा- घबराहट होती है
शाहरुख से करीना कपूर तक, ये बॉलीवुड एक्टर्स नहीं देखते अपनी फिल्में; एक ने कहा- घबराहट होती है

आज हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपनी फिल्में देखना पसंद नहीं है। इस लिस्ट में कई बड़े और टैलेंटेड एक्टर्स शामिल हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

Sushmeeta Semwal Wed, 24 Sep 2025
बॉलीवुड एक्टर्स

बॉलीवुड एक्टर्स की फैन फॉलोइंग जबरदस्त होती है और उनकी फिल्में देखने के लिए लोग थिएटर्स जाते हैं। लेकिन कई एक्टर्स हैं जो अपनी फिल्मों को देखना पसंद नहीं करते हैं।

ये स्टार्स नहीं देखते अपनी फिल्म

अब हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताएंगे जो अपनी फिल्में नहीं देखते हैं और उन्होंने खुद इस बात को कबूला है।

शाहरुख खान

शाहरुख ने एक बार खुद कहा था, 'मैं अपनी फिल्में नहीं देखता हूं जैसे सब देखते हैं। मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल पर देखता हूं। मैंने टीवी पर भी अपनी एक भी फिल्म नहीं देखी है। मैं खुद का फैन नहीं हूं।

बोमन ईरानी

बोमन ईरानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी फिल्में नहीं देखता हूं क्योंकि मैं खुद को स्क्रीन पर नहीं देख सकता हूं। मैं खुद को लेकर काफी क्रिटिकल हूं।

करीना कपूर खान

करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें खुद को स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें घबराहट होती है। वह नर्वस हो जाती हैं और ओवरथिंकिंग करती हैं। अगर दर्शकों को अच्छा लगा तो तब देखती हैं।

सैफ अली खान

सैफ अली खान ने कई बार कहा है कि वह अपनी खुद की फिल्में नहीं देखते हैं। वह ज्यादातर हिंदी फिल्में देखते ही नहीं हैं। वह अपनी फिल्मों से प्रोफेशनल डिस्टेंस रखते हैं बनने के बाद।

जिमी शेरगिल

जिमी शेरगिल ने भी एक बार कहा था, 'मैं अपना खुद का बड़ा क्रिटिक हूं। मैं अपने काम को लेकर क्रिटिकल हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं और अच्छा कर सकता था।'

इमरान खान

इमरान खान जो अब फिल्मों से दूर हैं, जब वह काम करते थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी फिल्में नहीं देखता हूं। मैंने जाने तू या जाने ना रिलीज के 1 साल बाद देखी थी। जब मैं अपनी फिल्म देखता हूं तो सोचता हूं कि और बेहतर कर सकता हूं।

