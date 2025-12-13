शाहरुख की इस एक्ट्रेस ने प्रीति जिंटा पर लगाए पति संग अफेयर के आरोप, फिल्मों से दूर अब…

प्रीति पर लगाए थे आरोप

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में सुचित्रा ने कहा कि प्रीति जिंटा की वजह से मेरी शादी टूटी है। मीडिया से बात करते हुए सुचित्रा ने ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर की थीं और कहा था कि उनकी शादी में जो दिक्कतें आई हैं वह उसके लिए प्रीति को ही जिम्मेदार मानेंगी।