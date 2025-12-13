Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
शाहरुख की इस एक्ट्रेस ने प्रीति जिंटा पर लगाए पति संग अफेयर के आरोप, फिल्मों से दूर अब…

शाहरुख खान की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वालीं इस एक्ट्रेस ने एक बार प्रीति जिंटा पर अपने पति संग अफेयर के आरोप लगाए थे।

Sushmeeta SemwalDec 13, 2025 01:26 pm IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जो एक पॉपुलर फिल्ममेकर की पत्नी हैं, लेकिन फिर अपने पति और एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर की खबरों के बारे में बात करके उन्होंने सबको चौंका दिया था।

सुचित्रा कृष्णमूर्ति

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति। सुचित्रा ने 1994 में फिल्म कभी हां कभी नां से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान थे।

सुचित्रा और शेखर कपूर

सुचित्रा ने शेखर कपूर से शादी की थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया था जब सुचित्रा ने शेखर से रिश्ता टूटने पर प्रीति जिंटा पर आरोप लगाया था।

प्रीति पर लगाए थे आरोप

सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में सुचित्रा ने कहा कि प्रीति जिंटा की वजह से मेरी शादी टूटी है। मीडिया से बात करते हुए सुचित्रा ने ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर की थीं और कहा था कि उनकी शादी में जो दिक्कतें आई हैं वह उसके लिए प्रीति को ही जिम्मेदार मानेंगी।

प्रीति ने दिया था ये जवाब

हालांकि प्रीति ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा, मैं नंबर 1 एक्ट्रेस हूं और तुम्हारे पास काम भी नहीं है। आप घर चलाती हो। सुचित्रा मुझसे ऐसी बात मत करना। आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है क्योंकि आपका दिमाग सही जगह नहीं है।

सुचित्रा ने दिया था ये जवाब

वहीं प्रीति के स्टेटमेंट पर सुचित्रा ने कहा था ये दुनिया फ्री है और वह जो कहना चाहें कह सकती हैं। मैं घर संभालने में खुश हूं।

लास्ट फिल्म

सुचित्रा लास्ट 2022 में फिल्म ऑड कपल में नजर आई थीं। इसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है।

फिल्मों से दूर अब ये करती हैं

सुचित्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और माइथोलॉजी से जुड़े कई फैक्ट्स फैंस के साथ शेयर करती हैं।

Shah Rukh Khan Preity Zinta